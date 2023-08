Construído na década de 40, o estádio do Complexo do Caio Martins foi inaugurado no dia 20 de julho de 1941, na partida entre Vasco e Canto do Rio, uma vitória de 3 a 1 do Cruz-Maltino. Já a última partida profissional foi em 2004, na última rodada do Campeonato Brasileiro, entre Botafogo e o Corinthians, com o placar de 2 a 1 para os paulistas. O campo chegou a ser palco da campanha do time feminino do Glorioso no título Carioca de 2022, mas sem a presença de público.