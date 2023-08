Com a má fase do Flamengo, a festa de aniversário de Gabigol gerou polêmica na torcida flamenguista. Nas vésperas de um clássico e com a final da Copa do Brasil se aproximando, a data e o contexto da celebração do atacante do Fla levantou o debate. Thigu Soares, influenciador do Lance!, entrou no tema e trouxe seu ponto de vista.