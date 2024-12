Antes de Arrascaeta: veja os últimos camisas 10 do Flamengo

O Flamengo anunciou, na tarde de segunda-feira (16), que Arrascaeta é o novo camisa 10 do time carioca. A numeração estava vaga desde maio, quando a diretoria trocou a numeração de Gabigol. Assim, o Lance! mostra para você a lista com os últimos jogadores que usaram este número.

Zico, maior ídolo da história do Rubro-Negro, foi o responsável por transformar essa numeração uma grande responsabilidade. Afinal, foi com ela que conquistou títulos importantes, como a Libertadores e o Mundial de Clubes de 1981. Muitos dos jogadores que receberam a "camisa 10 da Gávea", posteriormente da "Era Zico", seguiram os passos do Galinho. Outros nem tanto.

Últimos camisas 10 do Flamengo

Antes de Gabigol, Diego Ribas era o camisa 10. Com ela, conquistou diversos títulos, como as Libertadores de 2019 e 2022, além dos Brasileiros de 2019 e 2020. Outros ídolos vestiram, neste século, a numeração, como Adriano e Petkovic. Ronaldinho, que não chegou a conquistar tantos troféus, também teve a honraria.

Diego Ribas com a camisa 10 do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Nomes menos badalados também vestiram a camisa 10 do Flamengo

A camisa 10 não foi utilizada apenas por ídolos do clube. Nomes com menor expressão também tiveram o privilégio de usar a numeração nos últimos anos, como Ederson, Lucas Mugni, Carlos Eduardo, Nixon e Walter Minhoca.

Walter Minhoca durante partida pelo Flamengo (Foto: Ricardo Cassiano/ Lancepress!)

Veja os últimos camisas 10 do Flamengo

Gabigol Diego Ribas Ederson Lucas Mugni Gabriel Carlos Eduardo Nixon Ronaldinho Petkovic Adriano Zé Roberto Renato Augusto Walter Minhoca Diego Souza Souza Fellype Gabriel Caio Felipe Caio Ribeiro Juninho Paulista Petkovic

