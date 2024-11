Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, foi convidado pelo clube carioca para estar presente no sorteio do Mundial de Clubes de 2025. A cerimônia será no dia 5 de dezembro, às 15h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Miniestádio do Flamengo no Ninho do Urubu está ganhando forma; confira

O ex-camisa 10 da Gávea foi escolhido por Rodolfo Landim, atual presidente do Rubro-Negro e que também estará no local, para ser o representante legend (lenda) do clube. A Fifa sugere que cada instituição mande um personagem ligado ao time. A informação é do "GE", confirmada pelo Lance!.

No total, 32 times participarão do Mundial de 2025. Os times serão separados oito grupos de quatro equipes. A competição está prevista para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Diego Ribas em seu jogo de despedida do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Números de Diego Ribas pelo Flamengo

Diego Ribas chegou ao Flamengo em julho de 2016 e colecionou diversos momentos marcantes. Capitão do time de 2017 a 2022, ele conquistou os seguintes títulos: Brasileirão 2019 e 2020; Libertadores 2019 e 2022; Supercopa do Brasil 2020 e 2021; Copa do Brasil 2022; Recopa Sul-Americana 2020; Carioca 2017, 2019, 2020 e 2021.