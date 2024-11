Marcos Braz, dirigente do Flamengo, é suspenso e não terá despedida no clube carioca

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (28) e não poderá participar das atividades do clube carioca pelos próximos 15 dias. Assim, o dirigente, que está de saída do cargo, não poderá estar presente nos últimos jogos do Mais Querido na temporada.

Como o último jogo do Flamengo no ano será no dia 8 de dezembro, e a sua suspensão vai até o dia 13, ele não terá um jogo para se "despedir" do cargo. Anteriormente, ele garantiu que não iria estar presente na pasta de futebol do clube na próxima diretoria, que será definida em eleição no dia 9 do mesmo mês.

Entenda o cenário envolvendo Marcos Braz!

Marcos Braz foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código", na partida contra o Corinthians no dia 2 de outubro. Na época, o árbitro Wilton Pereira Sampaio citou na súmula do confronto que o dirigente proferiu ataques à equipe de arbitragem.

- Relato que após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, na zona mista, o senhor Marcos Teixeira Braz, vice presidente do Clube de Regatas do Flamengo, proferiu aos gritos as seguintes palavras, repetidamente, em direção a equipe de arbitragem: "Vocês vão f... com o futebol brasileiro, vai tomar no c..., o VAR vai acabar com o futebol brasileiro - detalhou o árbitro.

Braz foi punido com a pena mínima. A suspensão poderia chegar a 180 dias.

Marcos Braz é suspenso pelo STJD (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Defesa de Braz pediu compreensão dos auditores

Durante a audiência desta quinta no Pleno do tribunal, Michel Assef Filho, advogado do Flamengo, pediu a compreensão dos auditores, uma vez que, com a pena, Marcos Braz não teria uma despedida do clube.

- O Marcos Braz vai deixar o futebol agora, já anunciou, ele não será mais dirigente do Flamengo e tem mais uma ou duas semanas para continuar sendo dirigente. Serviu durante todo esse tempo ao futebol e ao Flamengo sem ser remunerado, e ele está correndo risco de simplesmente não poder mais ir ao estádio. Então é uma situação que eu peço, aliás, uma atenção carinhosa de todos, como se fosse quase uma anistia a esse tema. Porque me parece injusto ele não poder se despedir por todo esse tempo que fez sem causar qualquer transtorno ao futebol, sem ter uma denúncia contra ele - disse o advogado.

Braz assumiu a pasta de vice-presidente de futebol no início de 2019, no primeiro triênio do presidente Rodolfo Landim. Assim, ele foi um dos responsáveis por montar as equipes que conquistaram os últimos títulos do Flamengo.