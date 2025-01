Cebolinha, do Flamengo, comenta processo de recuperação de lesão e retorno aos gramados

Cebolinha, atacante do Flamengo, segue cronograma de retorno aos gramados. Ele começou, recentemente, a treinar com bola após romper o tendão de aquiles do pé esquerdo (agosto de 2024). Nesta quarta-feira (22), o camisa 11 reforçou a importância dos trabalhos no Ninho do Urubu nas últimas semanas, enquanto o elenco principal realizou atividades de pré-temporada nos Estados Unidos.

- No primeiro momento mento fiquei triste, porque não pude acompanhar o grupo no início da pré-temporada. Mas, para mim, foi fundamental, já que pude individualizar bem aquilo que eu precisava - disse Cebolinha.

Cebolinha passou por "trote" no elenco do Flamengo na terça-feira. Na reapresentação dos jogadores no Ninho do Urubu, ele e Juninho, recém-contratado, passaram pelo tradicional "corredor polonês".

Cebolinha durante treino do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Tenho me sentido muito bem, em casa novamente - completou.

A comissão técnica do Flamengo trabalha para que Cebolinha fique à disposição para a decisão da Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro, em Belém, contra o Botafogo. Isso não impede, no entanto, que ele possa ser relacionado para os jogos contra Volta Redonda e Sampaio Corrêa, nos dias 25 e 30 de janeiro, respectivamente.

