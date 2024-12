Flamengo, Palmeiras e Corinthians são os clubes mais valiosos do Brasil; confira o ranking

A 5ª edição do estudo Valuation TOP 30 clubes do Brasil, da Sports Value, apontou que Flamengo, Palmeiras e Corinthians são os clubes mais valiosos do país em 2024. Somados, os 30 maiores times do país valem R$ 41,3 bilhões, o que significa um aumento de 24% em relação à edição anterior do estudo.

O Flamengo lidera o ranking geral com avaliação em R$ 4,9 bilhões. O Palmeiras ocupa a segunda colocação, com R$ 3,9 bilhões e o Corinthians, aparece em terceiro, sendo avaliado em R$ 3,7 bilhões.

De acordo com o estudo, houve uma valorização dos elencos e das marcas, assim como acréscimo nos ativos dos clubes, por causa dos investimentos das SAFs e dos valores recebidos por alguns clubes da Liga Forte União, e melhoras nas receitas.

No entanto, a Sports Value aponta que as marcas dos clubes do país estão subaproveitadas, apresentando valor total baixo, perto do potencial do futebol brasileiro.

O Valuation também levantou que o Botafogo foi o time que registrou o maior crescimento percentual de 2023 para 2024, com uma alta de 210%, e absoluto, passando de R$ 598 milhões para R$ 1,9 bilhão.

Para chegar ao valor de cada clube, o estudo leva em consideração os ativos circulantes, como dinheiro no caixa e bancos, aplicações financeiras e valores a receber; ativos imobilizados, como estádio, centro de treinamento e edificações em geral; valor da marca; jogadores; ativos esportivos vinculados aos registros dos clubes em suas Federações Estaduais e na CBF; assim como receitas de transmissão.

💰Confira o Top-30 clubes mais valiosos do Brasil:

1 - Flamengo - R$ 4,9 bilhões

2 - Palmeiras - R$ 3,9 bilhões

3 - Corinthians - R$ 3,7 bilhões

4 - Atlético-MG - R$ 3,4 bilhões

5 - São Paulo - R$ 2,9 bilhões

6 - Internacional - R$ 2,5 bilhões

7 - Athletico-PR - R$ 2,3 bilhões

8 - Fluminense - R$ 2,1 bilhões

9 - Botafogo - R$ 1,9 bilhão

10 - Grêmio - R$ 1,9 bilhão

11 - Cruzeiro - R$ 1,5 bilhão

12 - RB Bragantino - R$ 1.4 bilhão

13 - Vasco - R$ 1,2 bilhão

14 - Santos - R$ 925 milhões

15 - Bahia - R$ 875 milhões

16 - Fortaleza - R$ 754 milhões

17 - América-MG - R$ 638 milhões

18 - Sport - R$ 601 milhões

19 - Goiás - R$ 464 milhões

20 - Atlético-GO - R$ 449 milhões

21- Coritiba - R$ 416 milhões

22 - Cuiabá - R$ 371 milhões

23 - Ceará - R$ 341 milhões

24 - Criciúma - R$ 334 milhões

25 - Guarani - R$ 301 milhões

26 - Avaí - R$ 265 milhões

27 - Santa Cruz - R$ 255 milhões

28 - Ponto preta - R$ 251 milhões

29 - Vitória - R$ 249 milhões

30 - Juventude - R$ 221 milhões

Fonte: Sports Value