Flamengo faz treino aberto para a torcida nos Estados Unidos; confira imagens

O treino do Flamengo na noite de terça-feira (14) em Gainesville, nos Estados Unidos, contou com a presença de torcedores. Cerca de 800 a 1000 rubro-negros estiveram na arquibancada do Ben Hill Griffin, estádio do Flórida Gators, time de futebol americano, segundo estimativa da organização.

continua após a publicidade

➡️ Evertton Araújo enaltece parceria com Gerson no Flamengo: ‘Um ídolo para mim’

Jogadores do time brasileiro retribuíram o carinho da galera, que cantava e gritava o nome dos atletas, tirando fotos e assinando camisas.

Torcida do Flamengo no treino de pré-temporada (Foto: Rafael Ribeiro/FC Series)

Como foi o treinamento

Assim como a torcida, a imprensa também acompanhou as atividades. O técnico Filipe Luís comandou trabalhos visando o aprimoramento dos setores defensivo e ofensivo, com os jogadores divididos em três grupos.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

União Flamengo e Flórida Gators

Após o treino, os organizadores do local prepararam um encontro entre Léo Ortiz, Gerson e dois jogadores do Flórida Gators. Os rubro-negros, que presentaram os norte-americanos com camisas do Flamengo, receberam uma camisa e um capacete do time local.

continua após a publicidade

Anteriormente, José Boto e Filipe Luís, diretor de futebol e técnico do Flamengo, respectivamente, se encontraram com membros do estafe do time da casa, e também trocaram presentes.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real