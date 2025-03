O atacante Michael surpreendeu os companheiros de Flamengo e os torcedores do clube, neste sábado (1), ao aparecer com uma vestimenta árabe no CT Ninho do Urubu. O centroavante Juninho Vieira brincou com a situação e publicou o vídeo em suas redes sociais.

No vídeo, Juninho cai na gargalhada e pede a Michael para levantar a vestimenta. A roupa é chamada de 'kandoora' e é típica do povo saudita. Ela é comum para homens que vivem na Arábia Saudita, onde Michael atuava antes de retornar ao Flamengo.

Nas próprias redes sociais, Michael publicou um vídeo falando em árabe. Foi um recado para os torcedores do Al Hilal que continuaram seguindo o jogador após sua passagem por lá. Os vídeos rapidamente viralizaram entre os torcedores do Flamengo, que comentaram a situação:

"Sheik no Ninho do Urubu? Ah, não, é só o Michael indo treinar no estilo árabe", disse um usuário do X. "Michael está cavando a ida dele para o mundo arabe. Obs… Se fosse o contrário, nós tbm pensávamos assim kkkk" , brincou outro torcedor do Flamengo.

Confira a reação da torcida

Não é uma novidade que Michael brinque com seus colegas de equipe no vestiário, mas dessa vez ele inovou. O jogador vivia um ótimo momento sob o comando do técnico Filipe Luís, mas sofreu uma lesão muscular na coxa na partida contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, no dia 17 de fevereiro, e ainda não foi liberado pelo departamento médico para voltar a atuar.

Michael durante Flamengo x Botafogo no Mangueirão pela Supercopa do Brasil 2025. (foto: Marcos Junior/AGIF)

Flamengo enfrenta o Vasco neste sábado

Vasco x Flamengo se enfrentam, neste sábado (1), às 17h45 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Após imbróglio entre os clubes e a Ferj, ficou definido que o confronto será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto terá transmissão da TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (TV fechada).

O Clássico dos Milhões já foi disputado 13 vezes na casa do Botafogo, o antigo "Engenhão". No total, são seis vitórias para o Rubro-Negro, duas para o Cruz-Maltino e cinco empates.

A última partida foi em março de 2022, pela décima rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Filipe Luís e Arrascaeta. O gol do uruguaio, aliás, foi em um bonito chute de longa distância.