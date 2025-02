Vasco x Flamengo: onde assistir e escalações da semifinal do Carioca

Vasco x Flamengo se enfrentam, neste sábado (1), às 17h45 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Após imbróglio entre os clubes e a Ferj, ficou definido que o confronto será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto terá transmissão da TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (TV fechada).

O Clássico dos Milhões já foi disputado 13 vezes na casa do Botafogo, o antigo "Engenhão". No total, são seis vitórias para o Rubro-Negro, duas para o Cruz-Maltino e cinco empates.

A última partida foi em março de 2022, pela décima rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Filipe Luís e Arrascaeta. O gol do uruguaio, aliás, foi em um bonito chute de longa distância.

Veja os números do Clássico dos Milhões no Estádio Nilton Santos

Seis vitórias do Flamengo Duas vitórias do Vasco cinco empates 19 gols do Flamengo 13 gols do Vasco

Confira as informações do jogo entre Vasco e Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

SEMIFINAL - CAMPEONATO CARIOCA 2025

📆 Data e horário: sábado, 1° de março de 2025, às 17h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Zuccarello e Coutinho; Rayan e Vegetti

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique