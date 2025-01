O Flamengo anunciou, na manhã desta terça-feira (7), mudanças em departamentos do clube. Um dos nomes que chegam ao Rubro-Negro no início da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, é Marcus Vinícius Simões Freire, que assume o cargo de Diretor de Esportes Olímpicos. Anteriormente, Marcelo Vido ocupava a cadeira.

Vinícius, de 62 anos, fez parte da "Geração de Prata" do vôlei brasileiro, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, e campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1983. Após a carreira de jogador, ele migrou para o setor de gestão. Assim, acumula passagens de CEO do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e de Diretor Executivo Geral do Fluminense.

Marcus Vinícius Simões Freire, novo diretor de Esportes Olímpicos do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

A tendência é que, posteriormente, outros nomes também sejam anunciados na pasta.

Outros nomes que chegam ao Flamengo

Outro setor que contou com "reforços" foi o de marketing e comunicação. A FlaTV, agora, ficará sob o comando de Cristiano Fonseca. Já à frente da diretoria de marketing estará Roberto Trinas. Veja os nomes:

Cristiano Fonseca - FlaTV: Cristiano trabalhou na Ambev e no Google nos últimos 15 anos, liderando frentes como Estratégia & Operações, Marketing B2B, comunicação e eventos. Formado em Administração de Empresas pela PUC-Rio, possui MBA em Marketing pela FGV e cursos de extensão em Wharton e Stanford.

Paulo César Pereira Filho - Redes Sociais: Advogado de formação, Paulo César possui pós-graduação em Marketing e Gestão Esportiva pela ESPM e Trevisan. Fundador de uma empresa de consultoria em marketing esportivo, ele tem expertise em projetos de transformação digital e valorização de marcas no esporte.

Marcela Ávila - Eventos e Ativações: Profissional de Relações Públicas, com pós-graduação em Marketing e uma trajetória consolidada de mais de 26 anos nas áreas de Marketing e Comunicação. Acumulou ampla experiência em empresas dos segmentos de Entretenimento, Cultura, Telecom, Seguros e Agências de Comunicação e Eventos. Em sua última posição, atuou como Gerente de Marketing na Icatu Seguros por mais de 4 anos, liderando iniciativas estratégicas em Patrocínios, Eventos, Viagens de Incentivo (nacionais e internacionais), Gestão de Marca e Assessoria de Imprensa.

Marcelo Rocha - Produtos e vestuário: Executivo com mais de 40 anos de experiência na cadeia têxtil e no varejo de moda, Marcelo já passou por marcas como Osklen, Richards e Benetton. Atuou em desenvolvimento de coleções, branding e organização de eventos de moda, consolidando uma carreira em marcas premium e tradicionais indústrias têxteis.

Mariucha Moneró - Imprensa institucional: Trabalha com comunicação há mais de 30 anos. Jornalista esportiva, ela foi a primeira repórter mulher de um jornal brasileiro a cobrir uma Copa do Mundo de futebol. Além dos Mundiais, cobriu Jogos Olímpicos, Fórmula 1, entre outros eventos importantes do esporte. Passou com destaque pelo Jornal do Brasil e por agências de comunicação que fundou e dirigiu. Palestrante, escreveu dois livros.

Marcelo Conti Baltazar - Relacionamento com sócios: Administrador com MBA em Gestão Estratégica. Trabalhou nas áreas Comercial, Operações, Atendimento a Clientes, Canais de Distribuição, Vendas e Serviços em empresas de Telecom, Aluguel de Carros e Distribuição de Veículos. Sócio do Flamengo há 36 anos, Benemérito, ocupou diversos cargos de diretoria, Vice-Presidente e Presidente da Assembleia Geral (2019/2021).

Caio de Araujo - Comunicação Fla Gávea: Com mais de 10 anos de experiência, Caio é formado em Administração pela Unisociesc/FGV, com MBA em Marketing e especialização em Branding pela ESPM/Rio. Atuou na Prefeitura de Nilópolis, alinhando comunicação e marketing digital, além de liderar projetos culturais na Baixada Fluminense.

A área de Marketing e Comunicação passa a ser composta por três diretorias

Flávia da Justa, responsável pela diretoria de comunicação que passa a ter escopo de comunicação e conteúdo.

Roberto Trinas, à frente da diretoria de marketing focada no relacionamento com o torcedor (sócio-torcedor, matchday, licenciamento e eventos).

Marcos Senna, que já estava no clube, para o marketing comercial (patrocínio e direitos de transmissão).

