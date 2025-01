Reapresentação e viagem aos Estados Unidos: como será a semana do Flamengo

As atividades da pré-temporada do Flamengo começam nesta semana. Afinal, os jogadores do time principal se reapresentam na quarta-feira (8) ao Ninho do Urubu. Assim como foi em 2024, o Rubro-Negro irá se preparar para as competições deste ano fora do Brasil, nos Estados Unidos.

A delegação embarca para Gainesville, no estado na Flórida, na sexta-feira. O elenco treinado por Filipe Luís realizará trabalhos nas instalações atléticas de uma universidade local.

O primeiro teste para o Flamengo em 2025 será o amistoso contra o São Paulo no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami CF, que acontece no dia 19 de janeiro. O planejamento indica que os jogadores retornem ao Brasil no dia seguinte.

Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

A comissão técnica pretende utilizar o elenco principal pela primeira vez no Campeonato Carioca no confronto contra o Volta Redonda no dia 25 de janeiro.

Até lá, o time B, treinado por Cleber dos Santos, encara Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu.

