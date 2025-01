Zumbi enfrenta o Flamengo, nesta quarta-feira (8), em duelo válido pela 2ª rodada da Copinha. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). O confronto será transmitido pelo SporTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Na fase de grupos, os dois clubes conquistaram a vitória no primeiro jogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo lidera o grupo 23, seguido do Zumbi, pela vantagem garantida com o saldo de gols.

➡️ Reapresentação e viagem aos Estados Unidos: como será a semana do Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

ZUMBI X FLAMENGO

2ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)

📺 Onde assistir: SporTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ZUMBI (Técnico: Beto Silva)

Marcos Vinícius; João Gabriel, Gabriel Costa, Layan e Carioca; Jean, Caio e Cauã; Igor, Ruan e Wemerson.



FLAMENGO (Técnico: Raphael Bahia)

Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago Silva, Felipe Vieira e Zé Welinton; Lucas Vieira, Jean Carlos e Guilherme; Ogundana Shola, Lorran e Felipe Teresa.

