O Flamengo anunciou, na tarde deste domingo (22), que não renovará o contrato de David Luiz, zagueiro que está no clube desde setembro de 2021. Em entrevista ao Lance!, Matheus Cunha, goleiro do time rubro-negro, enalteceu o papel que o defensor teve no elenco, ajudando e orientando, principalmente os mais jovens.

- O David Luiz é muito meu amigo (...) Sempre foi um cara que me ajudou muito, tanto dentro de campo quanto fora. Um cara que cuida muito bem dos meninos, da molecada. Sempre dá conselhos, incentiva, porque ele já sabe como é esse caminho, como não é fácil e muitos moleques desanimam. Ele sempre cuida muito bem. O David é um cara que está sempre chamando: "Vamos jogar um futevôlei, vamos para a igreja". Eu vou para a igreja junto dele, a gente congrega na mesma igreja - iniciou Matheus Cunha sobre David Luiz.

David Luiz e Matheus Cunha durante treino do Flamengo (Foto: Reprodução)

- David é um cara sinistro, fora de campo excepcional e dentro de campo também. Um cara que ajuda muitos jovens tanto taticamente, explica tudo, quanto religiosamente, tenta trazer os jovens para a igreja, tenta mostrar o caminho: "Olha, não vai por esse mundo que é tudo ilusão, felicidade não é isso". O David é um cara sensacional - completou.

Matheus Cunha, no entanto, não foi o primeiro jogador a exaltar o papel de David Luiz fora de campo. Outro atleta muito próximo do zagueiro é Hugo Souza, do Corinthians. Eles trabalharam juntos no Flamengo, antes de o goleiro ser emprestado para clube português. Em junho deste ano, na zona mista do Maracanã, o defensor revelou conversas que teve com o ex-companheiro para ajudá-lo nos treinamentos. Em seguida, Hugo compartilhou vídeo respondendo David.

- Deus sabe a gratidão e o carinho que eu tenho por esse cara - iniciou Hugo Souza.

Outros dois jogadores que ressaltaram o impacto de David Luiz no cotidiano do clube foram Michael e Carlinhos. O primeiro, que retornou ao clube carioca no meio deste ano, detalhou o convívio com o zagueiro, que o ajudou com conselhos.

- É um cara que dá conselho, dá oportunidade da gente crescer e tem suas convicções. A experiência dele conta muito, e eu sou um cara que gosta de evoluir na vida, gosto de aprender (...) É um cara que está sendo muito importante para o nosso elenco porque está nos ajudando dentro e fora de campo. Então, quem tem a ganhar com isso é o Flamengo, são os jogadores, eu, que estou ouvindo muito ele. Espero que possa ficar muito tempo com a gente - disse Michael à "FlaTV".

Carlinhos seguiu o caminho de Michael e também afirmou que David o ajudou muito com conselhos. Resumindo a importância do jogador no elenco, o atacante disse que ele estava mudando a sua vida.

