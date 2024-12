Fim de ciclo: relembre os títulos que David Luiz conquistou pelo Flamengo

A relação entre Flamengo e David Luiz teve um ponto final. O jogador, que retornou ao futebol brasileiro em setembro de 2021, não ficará no clube carioca para o próximo ano. Assim, o Lance! relembra quais foram as conquistas do defensor com a camisa rubro-negra.

Durante as três temporadas e meia que defendeu o Flamengo, David, de 37 anos, conquistou quatro troféus. A primeira taça foi a da Copa do Brasil de 2022. Na ocasião, ele disputou sete jogos. O defensor foi titular na equipe do técnico Dorival Júnior.

Na mesma temporada, o time carioca foi campeão da Libertadores. Em Guayaquil, no Equador, venceu o Athletico por 1 a 0. No torneio, David Luiz esteve em campo em 10 confrontos. Neste período, ainda contribuiu com uma assistência.

David Luiz ao lado de Léo Pereira na comemoração do título da Libertadores do Flamengo (Foto: GERARDO MENOSCAL/AFP)

Títulos em 2024

Após um 2023 repleto de frustrações, o Flamengo voltou a ser campeão em 2024. Com David Luiz em outro momento, alternando entre titular e reserva, a equipe comandada por Tite conquistou o Campeonato Carioca.

Já na reta final do ano, desta vez com Filipe Luís, David viu a sua equipe levantar a taça da Copa do Brasil, batendo o Atlético-MG na decisão. Em toda a campanha, ele disputou apenas três jogos (esteve em campo por 47 minutos).

Jogadores do Flamengo com a taça da Copa do Brasil deste ano (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Confira os títulos de David Luiz pelo Flamengo

Copa do Brasil - 2022

Libertadores - 2022

Campeonato Carioca - 2024

Copa do Brasil - 2024

