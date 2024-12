Flamengo decide não renovar o contrato do zagueiro David Luiz

O ciclo de David Luiz no Flamengo chegou ao fim. Na tarde deste domingo (22), o clube carioca anunciou que o zagueiro não ficará no Rubro-Negro para a próxima temporada. Ele tinha contrato até o fim deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Matheus Cunha revela sondagens e abre jogo sobre renovação no Flamengo

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro David Luiz, que foi comunicado neste domingo (22). Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, David Luiz! Você faz parte da história do Mengão - publicou o Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

David Luiz comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

A decisão pela não renovação contratual de David Luiz partiu de Filipe Luís e José Boto, que se reuniram pela manhã. Posteriormente, o dirigente português comunicou a decisão ao defensor.

continua após a publicidade

Números de David Luiz pelo Flamengo

No Flamengo desde setembro de 2021, David disputou 132 jogos, com 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Neste período, marcou quatro gols e conquistou grandes títulos, como a Libertadores e Copa do Brasil de 2022.

Próximo passo da carreira de David Luiz

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o zagueiro tem conversas em andamento com o Fortaleza. A tendência é que as partes cheguem em um acordo nos próximos dias.