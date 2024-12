Matheus Cunha surpreende e elege melhor técnico com quem trabalhou no Flamengo

Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, está no time principal rubro-negro desde o início de 2022. Assim, trabalhou com diversos treinadores neste período. Em entrevista ao Lance!, ele revelou que o técnico que mais o marcou em sua trajetória no time carioca foi o argentino Jorge Sampaoli.

- O Sampaoli. O Sampaoli me deu oportunidade e confiou em mim, confiou no Matheus. Me deu sequência de jogo até eu conseguir a titularidade e sempre me deu confiança para poder jogar. É um estilo de jogo também que eu gosto, sempre gostei de jogar com os pés, ter a posse de bola. Então foi o Sampaoli - disse Matheus Cunha, que no Flamengo trabalhou com treinadores como Paulo Sousa, Vítor Pereira, Dorival Júnior, Tite, Filipe Luís e, claro, Sampaoli.

A preferência de Jorge Sampaoli por goleiros que joguem com os pés nunca foi segredo para ninguém, e a habilidade de Matheus Cunha no quesito chamou a atenção. Com isso, a partir da chegada do treinador argentino, o goleiro passou a ter mais chances.

Matheus Cunha revela técnico que mais o marcou no Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Perda de espaço após a saída do técnico argentino

Com a saída de Sampaoli e, posteriormente, a chegada de Tite, Matheus Cunha perdeu espaço e amargou o banco de reservas. Assim, ele relembrou esse momento difícil que passou.

- No momento foi um baque. Foi um baque para mim, mas continuei trabalhando da mesma forma. Sou um cara que sempre trabalha, acredito que o trabalho vence tudo. Eu continuei fazendo meu melhor todos os dias e tinha certeza que Deus ia prover e o melhor acontecer. Então continuei, da mesma forma, trabalhando, chegando cedo como sempre cheguei, sendo um dos últimos a sair como sempre fui, e sempre trabalhando muito - detalhou.

