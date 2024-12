Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, teve grande participação na conquista da Copa do Brasil deste ano. O jogador, no entanto, não esteve em campo na reta final da competição por escolha do técnico Filipe Luís, que assumiu a equipe na semifinal.

Ao Lance!, o rubro-negro detalhou a conversa que teve com Filipe logo no início do trabalho do treinador.

- O Filipe assume na segunda-feira, e nosso primeiro jogo é na quarta. Na segunda-feira mesmo, ele já me chama para conversar depois do treino e me explica. Me explica os motivos dele e queria que eu entendesse que ele contava muito comigo, que confiava em mim e que naquele momento ele precisava tomar decisões difíceis. Eu e Filipe a gente sempre teve uma relação muito boa, tanto ano passado com ele como atleta e agora como treinador - iniciou Matheus Cunha.

Matheus Cunha durante partida pelo Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Eu entendo, entendi no momento, a gente teve uma conversa muito clara e muito leve. Depois a gente continuou tendo conversas, e coisas vão acontecer mais para frente. Vamos ver, deixar tudo nas mãos de Deus - completou.

Assim, Rossi disputou as partidas contra Corinthians e Atlético-MG. O argentino já era o dono da posição na Libertadores e no Brasileiro.

Agradecimento ao Tite: "Me deu a Copa do Brasil"

Durante o bate-papo, Cunha fez agradecimento ao Tite, enalteceu as suas atuações e projetou o próximo ano.

- O Tite me deu a Copa do Brasil, achei que era a oportunidade de dar a volta por cima. Pude ter um desempenho bom na Copa do Brasil, com bons jogos. Tive só um empate e duas derrotas nesses 12 jogos (na temporada), e nove sem sofrer gol. Acho que tive um desempenho durante o ano. Lógico que eu queria jogar mais. Vou buscar no próximo ano a titularidade, buscar jogar mais, pois é importante para mim e para minha carreira - disse.

Relação com Rossi

Matheus Cunha: A gente (ele e Rossi) tem uma relação profissional, bem mais profissional. Lógico, a gente brinca, conversa, como qualquer um, porque nosso grupo é muito unido. Mas a nossa relação é mais profissional. A gente conversa, troca informações, porque são escolas de goleiro diferentes, ele argentino e eu brasileiro, muda muito. Aqui no Brasil muda de estado para estado, o uso das técnicas, os movimentos, mudam muito. Ainda mais Brasil para Argentina, muda muito, então a gente troca informações. Mas é uma relação mais profissional.

Números na temporada

Matheus Cunha entrou em campo em 12 partidas nesta temporada, sendo três pelo Campeonato Carioca, três pelo Brasileirão e seis pela Copa do Brasil. Sofreu apenas cinco gols no período, e em nove destes jogos não foi vazado.

