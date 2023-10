O Vice-Presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou sobre a contratação do técnico Tite. O dirigente foi visto junto aos representantes do treinador, Gilmar Veloz e Gilmar Veloz Filho, em um hotel na Zona Oeste do Rio. O executivo Bruno Spindel e o membro do conselho de futebol do Rubro-Negro, Diogo Lemos, também estavam presentes. Antes mesmo do anúncio oficial, em entrevista ao ge, Braz celebrou o acerto com o novo comandante.