1. Ajustar a gestão do elenco



Os fracassos recentes e o estilo de comando de Jorge Sampaoli criaram algumas situações de desgaste no Ninho do Urubu. Para ter sucesso, Tite deve aparar as arestas e recuperar a unidade do elenco.



Um dos trunfos para o novo comandante é já ter trabalhado com 11 jogadores do atual elenco: Santos, Rodrigo Caio, Pablo, David Luiz, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro.