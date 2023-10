Capitão e em reta final de contrato com o Flamengo, Éverton Ribeiro foi cuidadoso com as palavras antes do anúncio oficial, mas mostrou confiança que Tite fará um bom trablaho se for confirmado como novo técnico do clube.



- É difícil falar em empolgação porque a gente não sabe se vai fechar ou se tem outros treinadores, mas é lógico que um treinador com o Tite estar sendo especulado aqui (gera uma) grande responsabilidade para quando se chegar. A gente comenta que é um grande treinador, com uma carreira muito vitoriosa. Se vier, será muito bem-vindo e vai fazer um grande trabalho, como ele vem fazendo nos últimos anos.



