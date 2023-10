O motivo da folga dupla é a data Fifa, que tem início nesta segunda-feira e paralisa os jogos do futebol brasileiro. O Flamengo, por exemplo, só volta a campo no dia 19 de outubro para encarar o Cruzeiro, no Mineirão.



Na última data Fifa, em setembro, a comissão técnica de Sampaoli deu três dias consecutivos de folga para o elenco após a vitória sobre o Botafogo, no Nilton Santos.



Calendário do Flamengo em outubro:



19/10: Cruzeiro x Flamengo - Mineirão (Brasileirão)

22/10: Flamengo x Vasco - Maracanã (Brasileirão)

25/10: Grêmio x Flamengo - Arena do Grêmio (Brasileirão)

28/10: Flamengo x Red Bull Bragantino - A definir (Brasileirão)