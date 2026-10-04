O bom momento de Gabigol com a camisa do Santos faz os torcedores do Flamengo relembrarem os momentos de glória do atacante pelo clube. Diante da fase do camisa 9, alguns flamenguistas passaram a defender um possível retorno do jogador à Gávea. Quem também vê a possibilidade com bons olhos é Marcos Braz, ex-vice-presidente do Flamengo e responsável pela contratação do atacante em 2019.

Marcos Braz foi sincero ao analisar esse cenário. Segundo o ex-dirigente, um retorno de Gabigol seria interessante dentro de moldes semelhantes aos da primeira passagem: um empréstimo de um ano.

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- Se fosse nessas condições, de um ano de empréstimo, sim. Foi a mesma operação de 2019. Ele era da Inter de Milão, estava emprestado ao Santos. O Santos pagava parte do salário, a Inter entendia que não deveria mais contribuir com parte do salário. O Flamengo foi, fez um esforço enorme e trouxe o Gabigol para o Flamengo. Nesses moldes, poderia se pensar. Ter um Gabigol à disposição para disputar uma posição, para estar dentro do elenco, acho que é importante. Não só ele, mas qualquer jogador do tamanho dele - disse Marcos Braz, sobre Gabigol e Flamengo, em entrevista ao influenciador FlaZoeiro.

Gabigol ao lado de Marcos Braz em sua despedida do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Trajetória de Gabigol pelo Flamengo

Contratado pelo Flamengo em 2019, Gabigol se tornou um dos maiores ídolos da história recente do clube. O primeiro grande título do atacante com a camisa rubro-negra foi a Libertadores daquele ano, quando marcou os dois gols da virada sobre o River Plate, em Lima, no Peru. Na mesma temporada, também foi um dos principais responsáveis pela conquista do Campeonato Brasileiro.

A relação entre Gabigol e Flamengo se estendeu por anos e foi marcada por momentos decisivos. O atacante conquistou outros títulos importantes e se consolidou como um dos grandes nomes da geração mais vitoriosa da história recente do clube.

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Ao todo, Gabigol marcou 161 gols em 308 jogos pelo Flamengo.

Veja a lista de títulos de Gabigol pelo Flamengo

Copa Libertadores da América: 2019 e 2022

2019 e 2022 Recopa Sul-Americana: 2020

2020 Campeonato Brasileiro: 2019 e 2020

2019 e 2020 Copa do Brasil: 2022 e 2024

2022 e 2024 Supercopa do Brasil: 2020 e 2021

2020 e 2021 Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021 e 2024.

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