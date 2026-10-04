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Arrascaeta, Jorginho ou Danilo: qual jogador é o maior líder do Flamengo? Dê sua opinião!

Elenco reúne diferentes perfis de liderança, que vão além da braçadeira de capitão

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 14:59
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Até então, nada foi divulgado oficialmente (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)
Jogadores do Flamengo em campo (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

Com um elenco recheado de ídolos e jogadores de renome, o Flamengo conta com um plantel repleto de lideranças. A valorização também se reflete nas referências do time, que possuem identificação com os torcedores e exercem papel importante dentro do vestiário. Três desses líderes são Arrascaeta, Jorginho e Danilo. E o Lance! quer saber: quem é a maior liderança?

Muitas vezes, a liderança não está somente com o jogador que carrega a braçadeira de capitão. Ela também pode vir de quem está no banco de reservas, e é justamente o que acontece no Flamengo. Campeão da Libertadores de 2025, Danilo, por exemplo, não é titular da equipe de Leonardo Jardim, mas exerce um papel fundamental na formação do grupo. Jorginho, por sua vez, é titular absoluto e também reúne esse perfil de liderança.

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Quem é a maior liderança do Flamengo?

O Lance! quer saber de você, torcedor. Entre os nomes citados acima, quem é o maior líder do Flamengo dentro e fora de campo? Deixe o seu voto!

Opinião do setorista

No Flamengo, a braçadeira de capitão, naturalmente, demonstra quem é uma das principais referências para os jogadores dentro de campo. Mas limitar a liderança a esse aspecto seria um erro. Arrascaeta, camisa 10, titular e um dos grandes símbolos desta geração vencedora, exerce, sem dúvida, uma liderança importante. Ainda assim, para mim, Jorginho é o grande líder deste elenco.

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Muitas vezes, Jorginho exerce uma espécie de papel de técnico dentro de campo, o que faz até mesmo os torcedores relembrarem a passagem de Filipe Luís pelo clube, campeão tanto como jogador quanto como treinador. Além de orientar os companheiros, o meia assume a responsabilidade de defender os colegas, falar com a arbitragem e organizar o time em campo.

➡️ Análise: Jorginho, do Flamengo, segue passos de Filipe Luís e mostra vocação para ser técnico

Mas existe algo ainda mais importante: Jorginho demonstra, em cada partida, o que significa ser rubro-negro. É um jogador que se comunica, cobra, orienta e se entrega. Uma liderança que vai além da braçadeira e que, justamente por isso, o coloca como a principal referência do elenco.

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Jorginho durante partida do Flamengo
Jorginho durante partida do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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