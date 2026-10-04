Igor Paixão, jogador do Olympique de Marselha, da França, voltou a reafirmar seu amor pelo Flamengo. Revelado pelo Coritiba, o atacante afirmou que vestir a camisa do time carioca é um sonho de infância e garantiu que, "no momento certo", a oportunidade vai acontecer.

- Tem contatos dos meus empresários sobre Flamengo, Palmeiras, algumas especulações. Mas nunca chegou algo concreto. Então, é mais especulação. No momento certo vai acontecer. Dei entrevistas sobre o meu sonho de jogar no Flamengo. Se Deus quiser, vou vestir a camisa do Flamengo. É o meu sonho de criança e o sonho da minha família flamenguista - disse Igor Paixão, em entrevista à Band, sobre o desejo de jogar pelo Flamengo.

Igor Paixão reafirma vontade de jogar no Flamengo (Foto: Miguel Medina/AFP)

Igor Paixão já revelou o sonho de jogar pelo Flamengo

Ao Lance!, Igor Paixão já havia afirmado o desejo de vestir a camisa do Flamengo. Em junho de 2026, quando ainda defendia o Ajax, da Holanda, o atacante explicou de onde surgiu a paixão pelo clube carioca.

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"Meu avô me ensinou a ser flamenguista. Hoje ele não está mais aqui, mas sabe do meu carinho pelo Flamengo. Um dia, se Deus quiser, quero realizar esse sonho e o dele também", disse Igor.

Após se destacar na Holanda, Igor Paixão foi negociado ao Marselha por 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 195 milhões).