Lino joga como no Flamengo e deixa ótima impressão para Ancelotti

Samuel Lino aproveitou a oportunidade que recebeu de Carlo Ancelotti e deixou uma boa impressão na Seleção Brasileira. O atacante do Flamengo entrou no segundo tempo da goleada por 4 a 0 sobre a Índia, neste sábado (3), em Calcutá, e precisou de poucos minutos em campo para mostrar serviço. O jogador marcou os dois últimos gols da equipe e foi um dos grandes destaques da partida.

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O primeiro gol de Samuel Lino nasceu de uma recuperação de bola no campo de ataque. Douglas Luiz roubou a posse e acionou Pedro, que fez um bonito toque de primeira, de calcanhar, para encontrar o atacante em progressão. Lino invadiu a área e finalizou de chapa, no canto esquerdo do goleiro indiano.

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O segundo gol veio aos 49 minutos do segundo tempo. Samuel Lino recebeu pela ponta esquerda, partiu para cima do marcador, driblou o defensor e invadiu a área. Dessa vez, bateu no lado direito e surpreendeu o goleiro para fechar a goleada brasileira.

Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

O amistoso contra a Índia foi a quarta partida de Samuel Lino com a camisa da Seleção Brasileira. Ao todo, o atacante soma 139 minutos em campo e agora tem dois gols marcados. O jogador encerrou a Data Fifa com uma atuação que pode pesar positivamente na avaliação de Carlo Ancelotti.

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Além dos gols, Lino mostrou dinamismo desde que entrou em campo, buscando jogadas individuais e dando velocidade ao setor ofensivo. A atuação ganha ainda mais importância diante da forte concorrência por uma vaga no ataque da Seleção.

— Hoje é uma grande vitória da Seleção, fico feliz de ter ajudado. Fico feliz pelo gol do Pedro também, saber que foram gols de jogadores do Flamengo, isso mostra o quanto o Flamengo está bem representado. Feliz pela vitória e por fechar esses três jogos bem. Agora é manter o meu trabalho no meu clube. Sei que a concorrência é muito grande, a gente tem um jogador que hoje na posição dele é o melhor do mundo (Vini Jr.) e também tem outros jogadores, como o Rodrygo também. A gente sabe que a concorrência é muito grande, mas eu confio em mim, no meu trabalho. Então, vou continuar trabalhando no meu clube para estar sempre aqui presente — afirmou Samuel Lino em entrevista após o jogo.

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Pedro também se destaca

Outro jogador do Flamengo que brilhou foi Pedro. Titular pela primeira vez desde a chegada de Carlo Ancelotti, o centroavante teve participação direta em dois gols e deixou o campo aos 60 minutos.

Além de marcar o segundo gol da Seleção, Pedro participou da jogada que terminou com um dos gols de Samuel Lino. O atacante ainda finalizou duas vezes, uma para fora e outra na trave, e mostrou boa movimentação, inclusive saindo da área para criar espaços e oferecer opções ao sistema ofensivo.

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Assim como Lino, o centroavante termina a Data Fifa com motivos para acreditar que ganhou pontos na disputa por espaço na Seleção.

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