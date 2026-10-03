Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Lino joga como no Flamengo e deixa ótima impressão para Ancelotti

Atacante entrou no segundo tempo e foi decisivo na goleada sobre a Índia

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 18:12
Favorite o Lance! no Google

Samuel Lino aproveitou a oportunidade que recebeu de Carlo Ancelotti e deixou uma boa impressão na Seleção Brasileira. O atacante do Flamengo entrou no segundo tempo da goleada por 4 a 0 sobre a Índia, neste sábado (3), em Calcutá, e precisou de poucos minutos em campo para mostrar serviço. O jogador marcou os dois últimos gols da equipe e foi um dos grandes destaques da partida.

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O primeiro gol de Samuel Lino nasceu de uma recuperação de bola no campo de ataque. Douglas Luiz roubou a posse e acionou Pedro, que fez um bonito toque de primeira, de calcanhar, para encontrar o atacante em progressão. Lino invadiu a área e finalizou de chapa, no canto esquerdo do goleiro indiano.

continua após a publicidade

O segundo gol veio aos 49 minutos do segundo tempo. Samuel Lino recebeu pela ponta esquerda, partiu para cima do marcador, driblou o defensor e invadiu a área. Dessa vez, bateu no lado direito e surpreendeu o goleiro para fechar a goleada brasileira.

Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto
Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

O amistoso contra a Índia foi a quarta partida de Samuel Lino com a camisa da Seleção Brasileira. Ao todo, o atacante soma 139 minutos em campo e agora tem dois gols marcados. O jogador encerrou a Data Fifa com uma atuação que pode pesar positivamente na avaliação de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

Além dos gols, Lino mostrou dinamismo desde que entrou em campo, buscando jogadas individuais e dando velocidade ao setor ofensivo. A atuação ganha ainda mais importância diante da forte concorrência por uma vaga no ataque da Seleção.

— Hoje é uma grande vitória da Seleção, fico feliz de ter ajudado. Fico feliz pelo gol do Pedro também, saber que foram gols de jogadores do Flamengo, isso mostra o quanto o Flamengo está bem representado. Feliz pela vitória e por fechar esses três jogos bem. Agora é manter o meu trabalho no meu clube. Sei que a concorrência é muito grande, a gente tem um jogador que hoje na posição dele é o melhor do mundo (Vini Jr.) e também tem outros jogadores, como o Rodrygo também. A gente sabe que a concorrência é muito grande, mas eu confio em mim, no meu trabalho. Então, vou continuar trabalhando no meu clube para estar sempre aqui presente — afirmou Samuel Lino em entrevista após o jogo.

continua após a publicidade

Pedro também se destaca

Outro jogador do Flamengo que brilhou foi Pedro. Titular pela primeira vez desde a chegada de Carlo Ancelotti, o centroavante teve participação direta em dois gols e deixou o campo aos 60 minutos.

Além de marcar o segundo gol da Seleção, Pedro participou da jogada que terminou com um dos gols de Samuel Lino. O atacante ainda finalizou duas vezes, uma para fora e outra na trave, e mostrou boa movimentação, inclusive saindo da área para criar espaços e oferecer opções ao sistema ofensivo.

continua após a publicidade

Assim como Lino, o centroavante termina a Data Fifa com motivos para acreditar que ganhou pontos na disputa por espaço na Seleção.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Samuel Lino comemora gol pela Seleção Brasileira com as mãos no rosto

Seleção Brasileira

Lino comemora 'gols do Flamengo' na Seleção e projeta luta por titularidade

Há 4 horas
Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage às atuações de Pedro e Lino na Seleção: 'Loucura'

Há 5 horas
Gabigol com a mão rosto com a camisa do Santos

Fora de Campo

Atuação de Gabigol enlouquece torcedores do Flamengo: 'Sempre é'

Há 8 horas
Pedro Seleção Brasileira

Flamengo

Pedro na Seleção: como o atacante do Flamengo pode se encaixar no esquema de Ancelotti

Há 12 horas
Time do Flamengo perfilado para confronto contra o Cruzeiro pela Libertadores

Flamengo

Flamengo divulga preços de ingressos da semifinal da Libertadores

Há 1 dia
Jogadores durante Flamengo x Bragantino

Flamengo

Flamengo tem calendário pesado com decisões no mês de outubro

Há 1 dia
Mais LANCE!
Post de Arrascaeta nas redes sociais após cirurgia no punho (Foto: Reprodução)

Flamengo: Arrascaeta recebe alta após cirurgia bem-sucedida

Jogadores de Estudiantes e Platense em disputa de bola

Adversário do Flamengo na Libertadores, Estudiantes cai na Copa Argentina

Arrascaeta com tipoia

Arrascaeta atualiza torcida do Flamengo após cirurgia no punho; veja

Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Del Valle (Foto: Divulgação/Flamengo)

Arrascaeta passa por cirurgia no punho com sucesso; veja prazo de recuperação

Saúl em ação pelo Flamengo no Brasileirão

Saúl exalta Arrascaeta e analisa concorrência: 'Tem escolhas melhores do que eu'

Joaquín Freitas conversa com a imprensa no Ninho do Urubu após treino do Flamengo

Freitas se diz motivado com torcida exigente no Flamengo: 'É impressionante'

José Boto, diretor do Flamengo, se posicionou sobre bets e estrangeiros em conversa com a imprensa no Ninho do Urubu

José Boto e Saúl condenam redução do limite de estrangeiros no Brasileirão: 'Não é preciso de lei'

José Boto cercado de microfones em entrevista no Galeão

Boto explica impacto do fim das Bets no Flamengo: 'Pior cenário'

Taça troféu da Libertadores

Conmebol renova parceria com cervejaria em evento com dicas de ídolos sobre a Libertadores

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Flamengo x Palmeiras: cenário de 2025 se repete em 2026

Jorge Carrascal em ação pelo Flamengo (Foto:Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Carrascal, do Flamengo, assume namoro com influenciadora; conheça

Saúl, e Igor, dono do podcast sobre a Rocinha, o 'Rocinha Cast'

Saúl, do Flamengo, conhece a Rocinha durante a Data Fifa

Ninho do Urubu, CT do Flamengo

Flamengo é aceito por Fux em processos do STF sobre bets