Luiz Araújo, do Flamengo, é destaque defensivo diante do Bahia

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 00:29 • Salvador (BA)

O atacante Luiz Araújo foi peça importante para a vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Bahia nesta quarta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador não contribuiu com gols ou assistências, mas se destacou pelo desempenho defensivo na Arena Fonte Nova.

Substituído por Wesley aos 35 minutos do segundo tempo, o camisa 7 terminou a partida como líder de desarmes, com oito. Além disso, Luiz Araújo venceu 12 de 16 duelos no chão (67%), números impressionantes para um jogador prioritariamente ofensivo.

Contudo, apesar de não ter participado diretamente do único gol do Flamengo, marcado por Bruno Henrique, Luiz teve bons momentos no ataque. O ponta foi responsável por três passes decisivos, além de ter completado quatro de seis dribles tentados (67%).

Se ampliarmos o recorte, o Luiz Araújo registrou 22 desarmes nos últimos cinco compromissos do Rubro-Negro. Contrubuiu, ainda, com sete interceptações e 13 passes decisivos, além de um gol e duas assistências. Assim, o camisa 7 vem se firmando como essencial na equipe de Tite.

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 nesta quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta acontece no dia 12 de setembro (quinta-feira), no Maracanã.