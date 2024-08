Bruno Henrique decide, e Flamengo vence o Bahia pela Copa do Brasil

Jogadores do Flamengo comemoram gol diante do Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Publicada em 28/08/2024 - 23:30 • Salvador (BA)

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 nesta quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O único gol do duelo foi marcado por Bruno Henrique, de cabeça, já no segundo tempo. A partida de volta acontece no dia 12 de setembro (quinta-feira), no Maracanã.

Como foi a partida entre Bahia e Flamengo?

O Rubro-Negro iniciou pressionando na Fonte Nova, ocupando bem o campo de ataque. Contudo, o Esquadrão de Aço conseguiu superar a estratégia adversária e controlou a posse de bola, com troca de passes rápidos. Dominando o meio-campo e as ações ofensivas, o Bahia foi melhor nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiu transformar a postura em gol.

Na volta do intervalo, o Flamengo mais uma vez começou em cima. Desta vez, o plano deu certo e, após escanteio cobrado por De La Cruz, Bruno Henrique cabeceou para abrir o placar para os visitantes. O Tricolor voltou a controlar a posse e criar chances, mas em menor quantidade. O goleiro Matheus Cunha fez boas defesas, e o Rubro-Negro se fechou para explorar os contra-ataques. Lucho ainda teve chance na pequena área já nos acréscimos do jogo, mas cabeceou para fora. Ao fim, vitória rubro-negra pelo placar mínimo.

BA - SALVADOR - 28/08/2024 - COPA DO BRASIL 2024, BAHIA X FLAMENGO - Thaciano jogador do Bahia disputa lance com Fabricio BRuno jogador do Flamengo durante partida no estadio Arena Fonte Nova pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Jhony Pinho/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLAMENGO

COPA DO BRAISL - QUARTAS DE FINAL - IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

⚽ Gol: Bruno Henrique (FLA)

⚽ ESCALAÇÕES:

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Erick Pulgar e De La Cruz; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique.