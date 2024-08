Flamengo: De La Cruz cai no choro em homenagem a Juan Izquierdo

De La Cruz se emocionou com homenagem à Izquierdo antes de Bahia x Flamengo, na Copa do Brasil (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 21:43 • Salvador (BA)

Meia do Flamengo, De La Cruz caiu no choro no minuto de silêncio em homenagem a Juan Izquierdo, jogador do Nacional que faleceu após uma arritmia cardíaca. A cena aconteceu antes do jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

Na semana passada, o defensor uruguaio caiu no MorumBIS, precisou ser atendido no campo e foi levado ao Hospital Albert Einstein. Após dias lutando pela sua vida, o atleta vinha lidando com uma piora no quadro clínico e não resistiu.

No Brasil, Izquierdo está sendo homenageado em todas as partidas realizadas nesta quarta-feira (28), seja pela Copa do Brasil, seja pelo Brasileirão. A Conmebol também planeja ações em memória do atleta nos confrontos pela Libertadores e Sul-Americana, na próxima semana.

O Flamengo é um dos clubes que mais possui compatriotas do ex-jogador do Nacional. Além de De La Cruz, o Rubro-Negro também conta com Varela, Arrascaeta e Viña, embora o meia e o lateral-esquerdo não estejam em campo por conta de lesões.