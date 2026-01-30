Paquetá quer jogar a Supercopa Rei, e Flamengo corre contra o tempo para regularizá-lo

BRASÍLIA – O Flamengo corre contra o tempo para regularizar o meia Lucas Paquetá no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e contar com o atleta na decisão da Supercopa Rei, contra o Corinthians, no domingo (1). O meio-campista, que demonstrou à comissão técnica o desejo de ficar à disposição o quanto antes, já realizou atividades no Ninho do Urubu.

Flamengo e Lucas Paquetá ainda não assinaram o contrato, que será válido por cinco anos. A demora é por conta de uma questão contratual do atleta com o West Ham, seu ex-clube, e a Federação Inglesa. A tendência é que a burocracia seja resolvida ainda nesta sexta-feira, e o meia assine o acordo com o Rubro-Negro.

O Flamengo tem até às 18h (de Brasília) desta sexta-feira para regularizar o nome do meio-campista no BID. Assim, ele será inscrito na Supercopa Rei (prazo vai até sábado).

Será após a assinatura do contrato, aliás, que o Flamengo, enfim, irá anunciar a chegada do jogador. Anteriormente, o clube publicou um vídeo do meia agradecendo o esforço do clube para repatriá-lo. Mas o anúncio oficial ainda não foi publicado.

Ao lado da família, Paquetá vai ao Ninho do Urubu e aparece com a camisa do Flamengo

Lucas Paquetá esteve com os seus dois filhos e a sua esposa no Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira. O jogador apareceu em uma foto, ao lado das crianças, vestido com a camisa 20, número que utilizará no novo clube.

Paquetá no Ninho do Urubu com a camisa do Flamengo (Foto: Reprodução)

Como ainda não assinou com o Flamengo, Paquetá não pode treinar com os demais jogadores do elenco. Assim, realizou uma atividade expecífica nas instalações rubro-negras.

