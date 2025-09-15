O Flamengo retomou o caminho das vitórias ao bater o Juventude por 2 a 0 no domingo (14) e se consolidar na liderança do Brasileirão. Além dos três pontos, o Rubro-Negro foi mais uma vez dominante e derrubou tabu que durava 28 anos no estádio Alfredo Jaconi. Agora, a equipe muda o foco para o duelo com o Estudiantes, na próxima quinta-feira (18), considerado internamente o jogo "mais importante do ano".

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís confirma propostas da Europa para deixar o Flamengo: ‘Muito feliz’

O Fla recebe o time argentino no Maracanã pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Questionado sobre como enxerga o confronto, o técnico Filipe Luís concordou que esse será o jogo de maior importância do Mais Querido até aqui na tempodada.

— Você fala bem quando você diz que é o jogo mais importante do ano. Para mim, é. Dado o valor das quartas da Libertadores contra o Estudiantes. Depois de uma temporada incrível que estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. Mas eu, sinceramente, só preparei o jogo do Juventude. Fiz tudo pensando em como vencer o Juventude. A partir de amanhã, começaremos a estudar e trabalhar para ver quais são as melhores soluções para encarar o Estudiantes. Sem dúvida é um grande adversário, principalmente por ser uma das equipes argentinas que competem tão bem. Temos aí o exemplo do Central Córdoba na fase de grupos — avaliou o treinador em entrevista coleitva.

continua após a publicidade

Apesar da grande campanha no Campeonato Brasileiro, sendo líder 50 pontos em 22 partidas, o Flamengo sofreu na fase de grupos da Libertadores. A equipe se classificou em segundo lugar com 11 pontos e precisou do saldo de gols para avançar.

➡️ Arrascaeta aponta razão de sucesso do Flamengo: ‘Temos um treinador’

Por outro lado, o desempenho nas oitavas de final fez o confronto com o Internacional parecer tranquilo. o Rubro-Negro venceu as duas partidas — 1 a 0 no Maracanã e 2 a 0 no Beira-Rio — e não teve problemar para superar o Colorado. Agora, o Fla decide mais uma eliminatória fora de casa, desta vez contra o Estudiantes, e Filipe Luís comentou a importância de fazer um bom primeiro jogo.

continua após a publicidade

— Nenhum mata-mata se resolve no primeiro jogo, na minha opinião. Claro que não estamos falando de anos atrás de goleadas enormes. Dificilmente se vai resolver quartas de Libertadores no primeiro jogo. Em casa ou fora. São jogos de 180 minutos. Temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que crescem na frente da torcida, outros que desempenham até melhor fora de casa. Estamos preparados para enfrentar uma eliminatória e sabemos que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo, para fazer dois jogos perfeitos e tentar passar — destacou.

Flamengo e Estudiantes começam a batalha por vaga nas semifinais da Libertadores na próxima quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília, no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Juventude (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real