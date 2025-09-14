Arrascaeta aponta razão de sucesso do Flamengo: ‘Temos um treinador’

Artilheiro do Flamengo na temporada, Giorgian de Arrascaeta abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude neste domingo (14), em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após a partida, o uruguaio valorizou o trabalho de Filipe Luís e o fato do trabalho ter continuidade de quase um ano.

— Acredito que o principal, depois de tanto tempo, estamos com um treinador, quase um ano. Há muito tempo que isso não acontecia, então é dar continuidade no trabalho. Cada um de nós sabe como o Filipe trabalha,temos que dar o máximo para o benefício do clube. Estamos felizes com ele, com os companheiros, conquistando coisas importantes — disse o camisa 10 do Fla ao "Amazon PrimeVideo".

Arrascaeta exaltou também o resultado contra o Juventude. O Rubro-Negro quebrou tabu de 28 anos sem vencer a equipe jaconera fora de casa.

— Nunca é um jogo fácil aqui para nós, tanto que tinha 28 anos que o Flamengo ganhou aqui. Mostra a força desse elenco e a seriedade que dá na competição. Felizes por isso, o importante hoje era continuar vencendo para continuar na liderança. Encaramos o jogo como mais uma final — afirmou.

Com o resultado, o Juventude segue com 21 pontos e ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, por sua vez, chega aos 50 pontos lidera a competição.

Arrascaeta e Emerson Royal comemoram gol do Flamengo contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

