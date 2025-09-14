Flamengo: Filipe Luís explica surpresa na escalação contra Juventude

Filipe Luís surpreendeu ao escalar Allan como titular do Flamengo neste domingo (14), na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, pela 23ª rodada do Brasileirão. Sem Jorginho, a expectativa era de Nico de la Cruz ao lado de Saúl no meio-campo. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico explicou a escolha e elogiou o desemoenho do camisa 29.

continua após a publicidade

➡️ Galvão Bueno elogia desempenho de titular do Flamengo: ‘Cada dia mais impressionado’

— Primeiro pelo plano de jogo. Pelo que eu acreditava que ia acontecer dentro do campo contra o Juventude, pela forma com que se comportaram nos jogos anteriores e o que encaixava melhor como característica. A parte do De la Cruz, um cuidado especial pela sequência de jogos que vai ter. Espero sempre ver a emlhor versão dele daqui para a frente. Sei que teve aí duas semanas para treinar, a concorrência entre eles é muito grande. Também vai voltar daqui a um tempo o Erick, o Jorginho. Temos uma grande atuação do Allan, o Evertton que sempre entra e é muito confiável. Isso quem ganha é o treinador. Minha opção pelo Allan hoje foi estratégica pelo plano de jogo — comentou Filipe.



O treinador rubro-negro também exaltou a atuação de Saúl. O espanhol deu assistência para o gol de Arrascaeta, que abriu o placar para o Flamengo contra o Juventude. Para o comandante, o camisa 8 vive a melhor fase da carreira.

continua após a publicidade

— Estamos vendo o melhor Saúl. Talvez o melhor Saúl da sua carreira. Isso é mérito dele e obviamente do clube de acreditar e poder recuperar o potencial desse jogador. Todo mundo sabe da carreira que ele teve e o jogador importantíssimo que foi por onde passou, especialmente no Atlético de Madrid. Mas recuperar o melhor Saúl era um desafio e passava por ele. Ele está em um nível altíssimo. Acredito que sempre ter um filho motiva muito. Não esperava também que depois de todo esse esforço, de acordar 4h da manhã, pegar dois voos e jogar aqui por 90 minutos fosse jogar com tanta qualidade. Um jogador diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco — afirmou.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Técnico do Flamengo, Filipe Luís instrui o time contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real