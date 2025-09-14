Filipe Luís confirma propostas da Europa para deixar o Flamengo: ‘Muito feliz’

Técnico do Flamengo, Filipe Luís confirmou que recusou proposta para assumir o Fenerbahçe, da Turquia. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude neste domingo (14), o treinador rubro-negro se disse feliz pelas ofertas de outros clubes, mas acredita não ser o momento de deixar o Fla.

continua após a publicidade

➡️ Galvão Bueno elogia desempenho de titular do Flamengo: ‘Cada dia mais impressionado’

— Primeiro, quando outros clubes ligam me deixa muito feliz. Porque existe um reconhecimento do nosso trabalho e do que está sendo feito no dia a dia. Mas não é o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo que eu quero para a minha vida e a minha carreira. Não era o momento. Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e esse clube e eu pretendo honrar — explicou.

Filipe analisou o desempenho da equipe contra o Juventude. Ele afirmou que, durante o período de treinamento na pausa para a Data Fifa, teve dúvidas para armar o time e exaltou o elenco.

continua após a publicidade

— Nós pensamos jogo a jogo. Eu falei para eles durante essa última semana que quando vi os treinos que eles fizeram durante a Data Fifa, me deu muito o que pensar. Porque são jogadores que estão em uma temporada com nove meses. Ninguém alega cansaço, todos querem treinar e competiram ao máximo durante a semana. Foi um nível muito alto de treinamento. Falei para eles que quando você vê isso no treinamento e como as coisas contagiam, é um grupo que quer fazer história — afirmou o treinador.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Técnico do Flamengo, Filipe Luís instrui o time na vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real