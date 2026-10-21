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Libertadores: Estudiantes consegue liberação de Marcos Rojo para enfrentar o Flamengo

Clube argentino recorreu ao TAS e poderá contar com o zagueiro no jogo de volta da semifinal

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 15:17
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Rojo, jogador do Estudiantes
Rojo, jogador do Estudiantes (Foto: Divulgação)

Após a Conmebol vetar a presença de Marcos Rojo no jogo de ida entre Estudiantes e Flamengo, o clube argentino conseguiu a liberação do jogador no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Assim, o zagueiro fica à disposição para o confronto desta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer avança para a decisão.

Com as suspensões de Pirez e Tomás Palacios, o Estudiantes foi ao mercado para contratar um zagueiro de peso para o primeiro confronto com o Flamengo, por US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões). Entretanto, a inscrição do argentino foi negada pela Conmebol.

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Contrariado com a decisão, o clube recorreu ao TAS, órgão internacional de justiça esportiva, que deu aval para o Estudiantes contar com o atleta.

Rojo, jogador do Estudiantes
Rojo, jogador do Estudiantes (Foto: Divulgação)

Confira a nota do Estudiantes

"O Club Estudiantes de La Plata informa que o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) resolveu favoravelmente a medida cautelar solicitada por nossa instituição, determinando a admissão de Marcos Rojo na Lista de Boa Fé da CONMEBOL Libertadores 2026.

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Dessa maneira, o jogador está à disposição para o jogo de amanhã contra o Flamengo, referente à partida de volta das semifinais da competição."

Quem vencer no Rio avança

No jogo de ida da semifinal, Estudiantes e Flamengo empataram em 0 a 0. Com isso, quem vencer no Maracanã ficará com a vaga na final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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