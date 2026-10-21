O Flamengo se manifestou nesta quarta-feira (21) sobre as depredações registradas no Maracanã após a partida entre Vasco e Boca Juniors, disputada na terça-feira (20), pela Copa Sul-Americana. Em nota oficial, o clube informou que recebeu um comunicado do Consórcio Maracanã relatando os danos provocados no estádio durante a eliminação do rival.

Segundo a documentação encaminhada ao Rubro-Negro, centenas de cadeiras foram quebradas, banheiros e bares foram vandalizados, e estruturas das rampas de acesso e da sinalização também foram depredadas.

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O Flamengo classificou os episódios como atos de vandalismo praticados por uma parcela dos torcedores presentes e afirmou que houve "absoluto desprezo pelo patrimônio de um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial".

Maracanã passa por reparos antes de Flamengo x Estudiantes

Na nota, o clube também destacou os esforços do Consórcio Maracanã para reparar os danos e restabelecer as condições necessárias para receber o público da partida contra o Estudiantes, pela Libertadores, nesta quinta-feira (22).

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O Flamengo demonstrou confiança no trabalho dos profissionais responsáveis pela operação do estádio, que passaram a noite trabalhando para reparar os estragos.

O clube classificou o episódio como "absolutamente inaceitável" e ressaltou o empenho das equipes envolvidas na recuperação do Maracanã para o compromisso decisivo pela competição continental.

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Veja a nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu, na manhã desta quarta-feira (21), comunicado do Consórcio Maracanã acerca das graves depredações registradas no estádio após a partida entre Vasco e Boca Juniors, realizada na última terça-feira (20), pela CONMEBOL Sul-Americana.

Segundo a documentação encaminhada ao clube, centenas de cadeiras foram quebradas, banheiros e bares vandalizados, além de estruturas das rampas de acesso e da sinalização do estádio depredadas.

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São atos de vandalismo praticados por uma parcela dos torcedores presentes, que demonstrou absoluto desprezo pelo patrimônio de um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial.

O Flamengo também recebeu a informação de que o Consórcio Maracanã não está medindo esforços na difícil missão de reparar os danos e restabelecer as condições necessárias para receber os mais de 70 mil torcedores que esgotaram os ingressos para Flamengo x Estudiantes, pela CONMEBOL Libertadores.

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O clube confia na competência e no empenho dos profissionais responsáveis pela operação do estádio, que viraram a noite trabalhando intensamente para superar as consequências de um episódio absolutamente inaceitável."

Veja fotos de como ficou o Maracanã

Cadeiras do Maracanã quebradas após Vasco x Boca (Foto: Divulgação)

Cadeiras do Maracanã quebradas após Vasco x Boca (Foto: Divulgação)

Consórcio Maracanã também se posiciona

Além do Flamengo, o Consórcio do Maracanã, administrado pela dupla Fla-Flu, soltou uma nota afirmando que ainda não há o número total de cadeiras quebradas.

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"A Fla-Flu Serviços vem a público informar que, após a partida entre Vasco da Gama SAF (BRA) e Boca Juniors (ARG), realizada na noite de ontem (20/10), no Maracanã, pela semifinal da Copa CONMEBOL Sudamericana 2026, foram constatados expressivos danos ao patrimônio do estádio. As fotos que estão circulando na imprensa e redes sociais, infelizmente, são verídicas e representam os danos causados no estádio.

A contabilização dos danos seguirá durante todo o dia de hoje, mas números iniciais já apuraram que, além da depredação de centenas de cadeiras contabilizadas até o momento, foram vandalizados bebedouros, vasos sanitários, torneiras, saboneteiras e corrimãos de acesso, entre outros. O número total será informado uma vez que seja finalizada a vistoria pela Gestão, assim como o valor total do prejuízo financeiro.

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Desde a constatação dos danos, a Fla-Flu Serviços mobilizou uma força-tarefa e vem trabalhando intensamente para realizar os reparos necessários no menor prazo possível. O objetivo é garantir que o estádio esteja em plenas condições para receber o público na partida de amanhã (22/10), entre Flamengo (BRA) e Estudiantes (ARG), válida pela semifinal da Copa CONMEBOL Libertadores 2026."

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