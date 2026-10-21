Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo se manifesta sobre depredações no Maracanã após Vasco x Boca Juniors: 'Vandalismo'

Clube destaca trabalho para reparar os danos antes de Flamengo x Estudiantes

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 12:29
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Cadeiras quebradas após Vasco x Boca no Maracanã
Cadeiras quebradas após Vasco x Boca no Maracanã (Foto: Divulgação)

O Flamengo se manifestou nesta quarta-feira (21) sobre as depredações registradas no Maracanã após a partida entre Vasco e Boca Juniors, disputada na terça-feira (20), pela Copa Sul-Americana. Em nota oficial, o clube informou que recebeu um comunicado do Consórcio Maracanã relatando os danos provocados no estádio durante a eliminação do rival.

Segundo a documentação encaminhada ao Rubro-Negro, centenas de cadeiras foram quebradas, banheiros e bares foram vandalizados, e estruturas das rampas de acesso e da sinalização também foram depredadas.

continua após a publicidade

O Flamengo classificou os episódios como atos de vandalismo praticados por uma parcela dos torcedores presentes e afirmou que houve "absoluto desprezo pelo patrimônio de um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial".

Maracanã passa por reparos antes de Flamengo x Estudiantes

Na nota, o clube também destacou os esforços do Consórcio Maracanã para reparar os danos e restabelecer as condições necessárias para receber o público da partida contra o Estudiantes, pela Libertadores, nesta quinta-feira (22).

continua após a publicidade

O Flamengo demonstrou confiança no trabalho dos profissionais responsáveis pela operação do estádio, que passaram a noite trabalhando para reparar os estragos.

O clube classificou o episódio como "absolutamente inaceitável" e ressaltou o empenho das equipes envolvidas na recuperação do Maracanã para o compromisso decisivo pela competição continental.

continua após a publicidade

Veja a nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu, na manhã desta quarta-feira (21), comunicado do Consórcio Maracanã acerca das graves depredações registradas no estádio após a partida entre Vasco e Boca Juniors, realizada na última terça-feira (20), pela CONMEBOL Sul-Americana.

Segundo a documentação encaminhada ao clube, centenas de cadeiras foram quebradas, banheiros e bares vandalizados, além de estruturas das rampas de acesso e da sinalização do estádio depredadas.

continua após a publicidade

São atos de vandalismo praticados por uma parcela dos torcedores presentes, que demonstrou absoluto desprezo pelo patrimônio de um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial.

O Flamengo também recebeu a informação de que o Consórcio Maracanã não está medindo esforços na difícil missão de reparar os danos e restabelecer as condições necessárias para receber os mais de 70 mil torcedores que esgotaram os ingressos para Flamengo x Estudiantes, pela CONMEBOL Libertadores.

continua após a publicidade

O clube confia na competência e no empenho dos profissionais responsáveis pela operação do estádio, que viraram a noite trabalhando intensamente para superar as consequências de um episódio absolutamente inaceitável."

Veja fotos de como ficou o Maracanã

Cadeiras do Maracanã quebradas após Vasco x Boca
Cadeiras do Maracanã quebradas após Vasco x Boca (Foto: Divulgação)
Cadeiras quebradas após Vasco x Boca no Maracanã
Cadeiras do Maracanã quebradas após Vasco x Boca (Foto: Divulgação)

Consórcio Maracanã também se posiciona

Além do Flamengo, o Consórcio do Maracanã, administrado pela dupla Fla-Flu, soltou uma nota afirmando que ainda não há o número total de cadeiras quebradas.

continua após a publicidade

"A Fla-Flu Serviços vem a público informar que, após a partida entre Vasco da Gama SAF (BRA) e Boca Juniors (ARG), realizada na noite de ontem (20/10), no Maracanã, pela semifinal da Copa CONMEBOL Sudamericana 2026, foram constatados expressivos danos ao patrimônio do estádio. As fotos que estão circulando na imprensa e redes sociais, infelizmente, são verídicas e representam os danos causados no estádio.

A contabilização dos danos seguirá durante todo o dia de hoje, mas números iniciais já apuraram que, além da depredação de centenas de cadeiras contabilizadas até o momento, foram vandalizados bebedouros, vasos sanitários, torneiras, saboneteiras e corrimãos de acesso, entre outros. O número total será informado uma vez que seja finalizada a vistoria pela Gestão, assim como o valor total do prejuízo financeiro.

continua após a publicidade

Desde a constatação dos danos, a Fla-Flu Serviços mobilizou uma força-tarefa e vem trabalhando intensamente para realizar os reparos necessários no menor prazo possível. O objetivo é garantir que o estádio esteja em plenas condições para receber o público na partida de amanhã (22/10), entre Flamengo (BRA) e Estudiantes (ARG), válida pela semifinal da Copa CONMEBOL Libertadores 2026."

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro é abraçado por Estêvão ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Índia

Futebol Nacional

Oito clubes brasileiros entram no top 50 de melhores bases do mundo

Há 3 horas
Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Fora de Campo

Vidente crava finalista em Flamengo x Estudiantes: 'Chega com tudo'

Há 5 horas
Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo

Fora de Campo

Flamengo x Estudiantes: IA crava classificado à final da Libertadores

Há 5 horas
Copa Libertadores da América 2026 - Flamengo x Estudiantes De La Plata

Onde Assistir

Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações

Há 5 horas
Alan Lescano em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo e Fluminense reagem à eliminação do Vasco: 'Não é'

Há 6 horas
Gramado do Maracanã após Vasco x Boca Juniors

Futebol Nacional

Após eliminação do Vasco, Maracanã inicia reparos no gramado para Flamengo x Estudiantes

Há 6 horas
Mais LANCE!
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro

Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem à fala de Kaio Jorge: 'Deixou claro'

Botafogo ganhou a Libertadores de 2024 com um a menos em campo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ídolo do Botafogo é sincero sobre ida ao Flamengo: 'Diferente'

Ryan Roberto comemora gol na vitória do Shakhtar Donetsk Sub-21 sobre o Kolos (Foto: Shakhtar Donetsk)

Ex-Flamengo, Ryan Roberto marca pelo Shakhtar e celebra fase

Taça da Copa do Brasil Feminina

O que está em jogo nas voltas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina?

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre possível expulsão em Bahia x Flamengo

Órgão de estatísticas revelou as chances de título do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Flamengo ou Palmeiras? Veja as chances de título do Brasileirão após 31ª rodada

Técnico afirmou que houve um erro de arbitragem (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Rogério Ceni aponta erro de arbitragem em Bahia x Flamengo

Jogadores do Flamengo no jogo contra o Bahia

ANÁLISE: Flamengo reage e dá resposta ao Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão

Pedro Flamengo

OPINIÃO: Pedro precisa dar resposta ao Flamengo no momento mais decisivo da temporada

Benito Di Paula com a camisa do Flamengo

Morre o cantor e compositor Benito Di Paula, torcedor do Flamengo e do Bangu

Rossi em ação durante Santos x Flamengo

Em meio à pressão, Rossi fala sobre futuro no Flamengo: 'Meu desejo é ficar'

Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração no gramado, torcida lotada ao fundo.

Brasileirão: veja os resultados deste domingo, pela 31ª rodada