O zagueiro Danilo, do Flamengo, publicou nas redes sociais uma foto do tratamento das fraturas na mandíbula que sofreu no clássico com o Fluminense. O camisa 13 chegou a brincar com a situação e pediu "resiliência".

— Postando essa face sem frase filosófica como se não estivesse agora cheio de placa e parafuso. Resiliência é um modo da vida — publicou Danilo.

Publicação de Danilo, jogador do Flamengo (Foto: Reprodução)

As duas fraturas no rosto do jogador foram ocasionadas em uma dividida com o goleiro Fábio, do Fluminense. Após o lance, Danilo foi levado ao hospital, onde as lesões foram confirmadas.

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Recuperação de Danilo

O zagueiro realiza o trabalho de recuperação no Ninho do Urubu. Sem liberação para realizar atividades físicas, o jogador ainda não tem data prevista para retornar aos gramados.



Danilo é desfalque do Flamengo contra o Estudiantes

Danilo está na lista de desfalques do Flamengo para a partida contra o Estudiantes, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Além do zagueiro, Arrascaeta, também lesionado, está fora, assim como Evertton Araújo, que realiza trabalho de transição.

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Já Saúl é dúvida, enquanto Ayrton Lucas deve estar de volta.

Quem vencer no Rio avança

No jogo de ida da semifinal, Estudiantes e Flamengo empataram em 0 a 0. Com isso, quem vencer no Maracanã ficará com a vaga na final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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