Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Danilo, do Flamengo, publica fotos da recuperação no rosto e brinca: 'Resiliência'

Zagueiro sofreu duas fraturas no rosto em dividida com Fábio, no clássico com o Fluminense

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 15:55
Favorite o Lance! no Google

O zagueiro Danilo, do Flamengo, publicou nas redes sociais uma foto do tratamento das fraturas na mandíbula que sofreu no clássico com o Fluminense. O camisa 13 chegou a brincar com a situação e pediu "resiliência".

— Postando essa face sem frase filosófica como se não estivesse agora cheio de placa e parafuso. Resiliência é um modo da vida — publicou Danilo.

Publicação de Danilo, jogador do Flamengo
Publicação de Danilo, jogador do Flamengo (Foto: Reprodução)

As duas fraturas no rosto do jogador foram ocasionadas em uma dividida com o goleiro Fábio, do Fluminense. Após o lance, Danilo foi levado ao hospital, onde as lesões foram confirmadas.

continua após a publicidade

Recuperação de Danilo

O zagueiro realiza o trabalho de recuperação no Ninho do Urubu. Sem liberação para realizar atividades físicas, o jogador ainda não tem data prevista para retornar aos gramados.

Danilo é desfalque do Flamengo contra o Estudiantes

Danilo está na lista de desfalques do Flamengo para a partida contra o Estudiantes, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Além do zagueiro, Arrascaeta, também lesionado, está fora, assim como Evertton Araújo, que realiza trabalho de transição.

continua após a publicidade

Já Saúl é dúvida, enquanto Ayrton Lucas deve estar de volta.

Quem vencer no Rio avança

No jogo de ida da semifinal, Estudiantes e Flamengo empataram em 0 a 0. Com isso, quem vencer no Maracanã ficará com a vaga na final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lucas Paquetá em Estudiantes x Flamengo

Flamengo

Flamengo

Há 4 minutos
Rojo, jogador do Estudiantes

Flamengo

Libertadores: Estudiantes consegue liberação de Marcos Rojo para enfrentar o Flamengo

Há 56 minutos
Cadeiras quebradas após Vasco x Boca no Maracanã

Flamengo

Flamengo se manifesta sobre depredações no Maracanã após Vasco x Boca Juniors: 'Vandalismo'

Há 3 horas
Pedro é abraçado por Estêvão ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Índia

Futebol Nacional

Oito clubes brasileiros entram no top 50 de melhores bases do mundo

Há 6 horas
Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Fora de Campo

Vidente crava finalista em Flamengo x Estudiantes: 'Chega com tudo'

Há 8 horas
Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo

Fora de Campo

Flamengo x Estudiantes: IA crava classificado à final da Libertadores

Há 8 horas
Mais LANCE!
Copa Libertadores da América 2026 - Flamengo x Estudiantes De La Plata

Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações da partida pela Libertadores

Alan Lescano em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Torcedores do Flamengo e Fluminense reagem à eliminação do Vasco: 'Não é'

Gramado do Maracanã após Vasco x Boca Juniors

Após eliminação do Vasco, Maracanã inicia reparos no gramado para Flamengo x Estudiantes

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro

Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem à fala de Kaio Jorge: 'Deixou claro'

Botafogo ganhou a Libertadores de 2024 com um a menos em campo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ídolo do Botafogo é sincero sobre ida ao Flamengo: 'Diferente'

Ryan Roberto comemora gol na vitória do Shakhtar Donetsk Sub-21 sobre o Kolos (Foto: Shakhtar Donetsk)

Ex-Flamengo, Ryan Roberto marca pelo Shakhtar e celebra fase

Taça da Copa do Brasil Feminina

O que está em jogo nas voltas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina?

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre possível expulsão em Bahia x Flamengo

Órgão de estatísticas revelou as chances de título do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Flamengo ou Palmeiras? Veja as chances de título do Brasileirão após 31ª rodada

Técnico afirmou que houve um erro de arbitragem (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Rogério Ceni aponta erro de arbitragem em Bahia x Flamengo

Jogadores do Flamengo no jogo contra o Bahia

ANÁLISE: Flamengo reage e dá resposta ao Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão

Pedro Flamengo

OPINIÃO: Pedro precisa dar resposta ao Flamengo no momento mais decisivo da temporada