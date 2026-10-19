O Flamengo deu a resposta que precisava na disputa pelo título do Brasileirão. Após ver o Palmeiras assumir provisoriamente a liderança com a vitória sobre o Athletico, no sábado, o Rubro-Negro entrou em campo neste domingo (18) pressionado pela necessidade de vencer o Bahia, fora de casa. E fez isso com autoridade: triunfo por 3 a 0, recuperação da primeira colocação e um recado importante ao principal concorrente na corrida pelo título.

Com 67 pontos, contra 66 do Palmeiras, o Flamengo volta a ocupar o topo da tabela a sete rodadas do fim. A vantagem é de apenas um ponto, cenário que transforma cada partida em uma decisão. O time paulista já mostrou que não pretende facilitar a vida do rival. O Rubro-Negro, por sua vez, respondeu dentro de campo e deixou claro que também não vai abrir mão da liderança sem lutar até o fim.

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Postura demonstra reação do Flamengo

A postura apresentada contra o Bahia ajuda a explicar essa reação. Mesmo atuando fora de casa, diante de uma Arena Fonte Nova lotada e contra um adversário que integra o G5, o Flamengo teve volume de jogo, intensidade e criou oportunidades suficientes para construir uma vantagem confortável ainda no primeiro tempo. Faltou capricho nas finalizações, e a equipe foi para o intervalo com o placar zerado, apesar de ter produzido para sair na frente.

O cenário poderia gerar ansiedade, principalmente diante da importância do resultado na briga pelo Brasileirão. Mas o Flamengo voltou do intervalo com outra postura. Mais eficiente, aproveitou as oportunidades, marcou três gols e confirmou uma vitória que vai além dos três pontos. A equipe demonstrou capacidade de reagir durante a partida e de transformar o domínio em resultado.

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Lucas Paquetá, cria do clube e contratação mais cara da história rubro-negra, coroou a atuação com um golaço. Samuel Lino e Gonzalo Plata também tiveram participação importante, reforçando a capacidade do elenco de encontrar soluções ofensivas em um momento decisivo da temporada.

Flamengo venceu o Bahia por 3 a 0 na Fonte Nova (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A resposta ganha ainda mais relevância quando observada a sequência recente. Contra o Santos, abriu 2 a 0 e acabou cedendo o empate. Diante do Fluminense, venceu o clássico. Na semifinal da Libertadores, empatou sem gols com o Estudiantes, em La Plata, em um confronto de exigência elevada e que será decidido no Maracanã, na próxima quinta-feira.

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O resultado na Argentina não foi necessariamente a atuação que a torcida esperava, mas trouxe a decisão para casa. Agora, a vitória sobre o Bahia recoloca o Flamengo na liderança e mostra uma equipe capaz de administrar diferentes desafios em meio a duas disputas importantes.

Do outro lado, o Palmeiras também fez sua parte ao vencer o Athletico fora de casa. As duas equipes ainda terão compromissos decisivos pela Libertadores e um confronto direto pelo Brasileirão, com o Flamengo precisando ir a São Paulo para enfrentar o rival. É um duelo que pode ter peso enorme na definição do campeonato.

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Faltam sete rodadas, e não há espaço para acomodação. O Palmeiras pressiona, encurta distâncias e aproveita qualquer oportunidade para assumir a ponta. O Flamengo respondeu com uma vitória convincente e retomou o lugar que era seu.

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