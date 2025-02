Léo Pereira opina sobre mudança de posicionamento no Flamengo

Léo Pereira opinou sobre ter mudado de posicionamento sob o comando de Filipe Luís em alguns jogos do Flamengo. Na conquista da Taça Guanabara contra o Maricá, o jogador atuou como lateral, e não zagueiro.

Ao falar sobre o assunto, Léo afirmou que não é lateral de origem, mas que Filipe Luís achou que seria melhor posicioná-lo desta forma, como aconteceu neste sábado (22).

- Não sou lateral de origem, mas me coloquei à disposição. Neste jogo, ele achou melhor assim. Não sofremos gols e a gente fica feliz. A defesa não é só o sistema defensivo, o ataque ajuda muito. A gente fica muito mais próximo da vitória - disse Léo Pereira.

O Flamengo goleou o Maricá por 5 a 0, na noite deste sábado (22), e conquistou o título da Taça Guanabara. No Maracanã, os gols da vitória rubro-negra foram de Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves.

Léo Pereira alegou que quer continuar seu trabalho no Flamengo. De acordo com suas palavras, o time "precisa ter este espírito em toda competição".

Léo Pereira falou sobre sua mudança de posicionamento (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- A cada jogo a gente vai demonstrando nossa força, este tem que ser o pensamento e o espírito, precisamos entrar em toda competição com a função de ser campeão - completou.

Com o resultado, Rubro-Negro é o maior campeão da Taça Guanabara, com 25 conquistas. Além disso, termina a primeira fase do Campeonato Carioca na primeira posição, com 23 pontos. O Flamengo aguarda o desenrolar da definição dos jogos da semifinal.