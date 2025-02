Bruno Henrique comemorou mais uma conquista do Flamengo pela Taça Guanabara, mas destacou que o time precisa "manter a humildade e o pé no chão" pensando no restante da temporada.

O Flamengo goleou o Maricá por 5 a 0, na noite deste sábado (22), e ergueu a taça da competição no Maracanã. Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves foram os nomes dos gols.

Para Bruno Henrique, todo o elenco está conseguindo dar o seu melhor, mas deixou claro que o Rubro-Negro deve manter o ritmo até o final do ano.

- O ano é muito promissor, a gente quer conquistar mais títulos, com humildade, pé no chão. Todo mundo está conseguindo dar o seu melhor, é pouco ainda, o ano é longo, mas a gente espera chegar em dezembro conquistando nossos objetivos - disse o jogador após o jogo.

Flamengo foi campeão em cima do Maricá (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A equipe de Filipe Luís termina a primeira fase do Campeonato Carioca na primeira posição, com 23 pontos. Agora, aguarda a definição dos confrontos das semifinais. O Rubro-Negro é o maior campeão da Taça Guanabara, com 25 conquistas.