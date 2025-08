O Flamengo apresenta nesta sexta-feira (1), no CT Ninho do Urubu, o atacante Samuel Lino como a maior contratação da história do clube, tendo custado 25 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões). Ele chega do Atlético de Madrid, da Espanha, e assina com o Rubro-Negro até o fim de 2029.

Samuel, inclusive, já fez sua estreia pelo clube. Ele entrou no segundo tempo da derrota para o Atlético-MG, no Maracanã, pela ida das oitavas de final, e chegou a ter um gol anulado nos minutos finais.

Veja os números do reforço na partida contra o Atlético-MG

⏰ 33 mins jogados

👟 4 finalizações (1º do jogo)

🔑 2 passes decisivos (1º do time)

↪️ 3/4 cruzamentos certos (1º do jogo!)

💪 6/9 duelos ganhos (1º do jogo!)

💨 3 dribles certos (1º do jogo!)

🆚 2 desarmes (2º do time)

Conheça Samuel Lino, o novo reforço do Flamengo

Revelado pelo São Bernardo, o ponta-esquerda de 25 anos não é um rosto totalmente novo no Ninho do Urubu, já que teve uma passagem por empréstimo pelo time sub-20 do Flamengo, onde fez parte do elenco campeão da Copinha de 2018.

Sua carreira decolou de vez em Portugal, atuando pelo Gil Vicente, e o bom desempenho o levou ao Atlético de Madrid. Após um bom ano emprestado ao Valencia, ele se firmou no time de Diego Simeone na temporada 2023/24, mostrando versatilidade ao atuar como ala. Na última temporada, contudo, teve menos minutos, mas participou de 47 jogos do Atleti e contribuiu com quatro gols e seis assistências.

Samuel Lino em sua estreia pelo Flamengo (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

