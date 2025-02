Flamengo: reação de Arrascaeta em golaço de Matheus Gonçalves chama atenção

Marcado por Matheus Gonçalves, o último gol do Flamengo contra o Maricá, neste sábado (22) impressionou até o meia Arrascaeta. Após a jogada do jovem das categorias de base do Rubro-Negro, o uruguaio levou as mãos à cabeça e, em seguida, bateu palmas. A cena chamou atenção de torcedores nas redes sociais.

Na reta final da partida, Matheus Gonçalves driblou marcadores no meio-campo, tabelou com Wallace Yan, limpou o último zagueiro e tocou por cima do goleiro. Antes, Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta e Luiz Araújo haviam marcado os outros gols do time de Filipe Luís, que conquistou a Taça Guanabara no Maracanã.

Veja as reações dos torcedores nas redes sociais: