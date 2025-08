Clube campeão da Copa do Brasil debocha de camisa nova do Flamengo

A camisa nova do Flamengo movimentou as redes sociais depois de sua estreia na partida contra o Atlético-MG na Copa do Brasil. Nesta sexta-feira (1), o Paulista de Jundiaí, que foi campeão do torneio em 2005, em cima do Fluminense, debochou do novo manto Rubro-Negro.

continua após a publicidade

A nova camisa do Flamengo, que já está à venda por R$ 399,99, teve sua estreia no jogo desta quinta-feira (31), contra o Atlético-MG, no Maracanã. O manto mistura tons de branco com dourado e já virou sucesso entre os flamenguistas.

➡️Vídeo de Pai de Gerson durante jogo do Flamengo viraliza: ‘Cavando a volta’

Nesta sexta-feira (1), o Paulista de Jundiaí usou suas redes sociais para debochar da camisa do Flamengo. O clube publicou uma foto de seu uniforme, que tem cores parecidas, com uma legenda provocativa.

continua após a publicidade

- Copia, só não faz igual.

Samuel Lino com a nova camisa do Flamengo durante partida contra o Atletico-MG pela Copa Do Brasil 2025. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja publicação do Paulista sobre a nova camisa do Flamengo

'Patrimônio Original da Nação': os detalhes da nova camisa

Pela primeira vez em parceria com a adidas Originals, linha de lifestyle da marca, a coleção relembra as origens do clube, fundado em 1895. O novo manto é predominantemente off-white, com detalhes em dourado, preto e vermelho. Como homenagem às regatas, a peça traz uma textura que faz referência ao movimento dos remos na água na camisa nova do Flamengo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Outra novidade na nova camisa do Flamengo é a presença de dois escudos: a versão original de 1895 estampa o peito do uniforme, enquanto o escudo atual, em dourado, aparece abaixo da gola, nas costas da camisa.

continua após a publicidade

Lançamento contou com ação nos Arcos da Lapa

Antes mesmo do lançamento oficial da camisa nova do Flamengo, a Adidas, marca de material esportivo, e o Flamengo promoveram uma ação nos Arcos da Lapa, um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. As marcas exibiram frase “Patrimônio Original da Nação” na estrutura.