BAP valoriza entorno de Filipe Luís e elogia início do Flamengo

Presidente do Flamengo, BAP destacou o trabalho de Filipe Luís no início de 2025, mas destacou o entorno do treinador. O mandatário elogiou o comandante após a vitória sobre o Maricá por 5 a 0 e a conquista da Taça Guanabara, mas valorizou o coletivo.

- O Filipe (Luís) está sendo muito feliz nas escolhas dele, mas eu queria destacar que são mais de 60 profissionais fazendo um trabalho muito bacana para que o Filipe possa tirar o máximo dos atletas. Estou muito feliz com a qualidade e o naipe dos profissionais que conseguimos juntar. E isso, claro, faz potencializar o trabalho de um técnico especial como o Filipe.

Na sequência, BAP elogiou o início de temporada do Flamengo, mas ressaltou a importância do que vem pela frente. No entanto, o presidente não deixou de elogiar a atuação dos jogadores na goleada deste sábado (22).

- Começo de trabalho está sendo muito bom, a gente tem expectativas enormes ´para 2025. Não poderáimos começar melhor, mas pés no chão, sabendo que será uma jornada longa, muito mais difícil. Mas não posso negar que estou muito feliz com o que estou vendo aqui. O time teve uma atuação impecável e fez parecer fácil contra um adversário que não era fácil.

Eleito no fim de 2024, BAP conquista seu segundo título como presidente do Flamengo em pouco mais de dois meses de trabalho. Além da Taça Guanabara, o Rubro-Negro já ergueu o título da Supercopa do Brasil.

No Campeonato Carioca, o Flamengo aguarda a definição do adversário que irá enfrentar na semifinal, no próximo fim de semana. Madureira, Vasco, Fluminense, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu seguem vivos na briga por duas vagas.