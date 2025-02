Flamengo goleia Maricá e conquista o título da Taça Guanabara

O Flamengo goleou o Maricá por 5 a 0, na noite deste sábado (22), e conquistou o título da Taça Guanabara. No Maracanã, os gols da vitória rubro-negra foram de Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. A equipe de Filipe Luís termina a primeira fase do Campeonato Carioca na primeira posição, com 23 pontos. Agora, aguarda a definição dos confrontos das semifinais. O Rubro-Negro é o maior campeão da Taça Guanabara, com 25 conquistas.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo contou com amplo domínio do Flamengo. Com o trio de ataque (Plata, Cebolinha e Bruno Henrique) com bastante movimentação nesse espaço do campo, o time encontrou facilidade. Assim, a equipe de Filipe Luís abriu o placar aos 16 minutos com Gerson, que chutou após sobra de escanteio. Dez minutos depois, Léo Ortiz, em bate rebate, ampliou o marcador. Se tivesse caprichado um pouco mais, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem maior.

Léo Ortiz comemorando gol pelo Flamengo contra o Maricá (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

No mesmo ritmo da etapa interior, o Rubro-Negro seguiu pressionando a equipe adversária. Dessa forma, Arrascaeta, aos 12 minutos, marcou o terceiro gol (em um bonito chute, sem chance para o goleiro). E não parou por aí! No lance seguinte, Luiz Araújo marcou o quarto. Aos 35 minutos, Matheus Gonçalves tabelou com Wallace Yan, driblou o defensor do Maricá e tocou por cima do goleiro para marcar um golaço e fechar a conta.

O que vem por aí para Flamengo e Maricá?

Sem compromisso no meio da semana, o Flamengo só volta a campo no próximo final de semana, pela semifinal do Campeonato Carioca (confronto será definido no domingo). Já o Maricá ficou fora da zona de classificação para a Taça Rio e se despede do estadual.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X MARICÁ

11ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA (TAÇA GUANABARA)

📆 Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Gerson, 16'/1°T (1-0); Léo Ortiz, 26'/1°T (2-0); Arrascaeta, 12'/2°T (3-0); Luiz Araújo, 14'/2°T (4-0); Matheus Gonçalves, 35'/2ºT (5-0)

🟨 Cartões amarelos: -

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Ortiz (João Victor), Danilo e Léo Pereira; Erick Pulgar (Allan), Gerson e Arrascaeta; Plata (Wallace Yan), Cebolinha (Luiz Araújo) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves).

MARICÁ (Técnico: Reinaldo)

Dida, Almir (Magno Nunes), Sandro Silva, Felipe Carvalho e João Victor; Bezerro, Vinícius (Rhenan), Clayton (Sérgio Mendonça) e Walber (Bruninho); Gutemberg e Hugo Borges (Rafael Carioca).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno

🖥️ VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

