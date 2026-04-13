Léo Pereira manda recado ao Fluminense após vitória do Flamengo: 'Grato'

O zagueiro Léo Pereira agradeceu ao Fluminense por concordar com o pedido do Flamengo para o adiamento do clássico, válido pela 11ª rodada do Brasileirão e vencido pelo Rubro-Negro no domingo (12). O jogo seria disputado no sábado (11), mas teve data alterada após solicitação do Mais Querido por conta de atraso no voo de volta do Peru no meio de semana.

continua após a publicidade

➡️ Pedro mantém esperança de Copa do Mundo após gols pelo Flamengo: 'Até o último dia'

Em entrevista após a partida, o defensor do Flamengo demonstrou gratidão pela colaboração do rival. Além disso, afirmou acreditar que a decisão foi benéfica para os dois lados.

— Para nós, jogadores do Flamengo e do Fluminense, foi importante. A gente teve esse atraso de voo e fica muito grato pelo Fluminense ter aceitado esse pedido. É importante até pelo espetáculo. Primeiramente, vem o lado humano, vem o lado do atleta que precisa desse descanso. A gente sabe como o Campeonato Brasileiro e o calendário brasileiro são massacrantes para os atletas. Assim como teve esse bom senso da parte deles, quando eles precisarem, a gente também vai ter — declarou o Léo Pereira.

continua após a publicidade

— A gente ganhou um dia a mais de recuperação, não é nem de descanso. A gente ganha um dia a mais de recuperação, que é muito importante. O calendário é, assim, pesado para os atletas e quanto mais os clubes se ajudarem, todo mundo ganha. Não só os jogadores com descanso, mas também o público com futebol de qualidade e pegado, como foi o de hoje — completou.

Convocado pela primeira vez e titular dos dois jogos da Seleção Brasileira na última Data Fifa, Léo Pereira é candidato a uma vaga na Copa do Mundo. O zagueiro valorizou o momento vivido no Flamengo.

continua após a publicidade

— Eu estou vivendo o melhor momento da minha carreira, posso afirmar isso com toda certeza. Tenho tido uma constância muito grande e sou muito grato a Deus, à minha família, aos meus companheiros que me ajudam diariamente, aos técnicos que estavam e estão agora comigo. Tem muita gente que faz parte desse crescimento, dessa constância em linha. A Seleção é consequência do meu trabalho no Flamengo, da minha constância. Então, eu estou pensando muito no próximo jogo, acho que as coisas estão se encaminhando bem aqui, eu tenho chance de estar lá, mas eu preciso estar bem aqui primeiro — disse.

O Flamengo volta a campo para encarar o Independiente Medellín na próxima quinta-feira (16), também no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Léo Pereira em ação pelo Flamengo diante do Fluminense (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Aposte nos jogos da Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.