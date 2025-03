Léo Ortiz cita Vasco x Flamengo no sintético e revela: ‘Dois dias com dor’

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1, no último sábado (8), e confirmou a vaga para a final do Campeonato Carioca pelo sexto ano consecutivo. Depois da partida no Maracanã, o zagueiro Léo Ortiz falou sobre o primeiro clássico entre as equipes, disputado no Nilton Santos.

O primeiro duelo da semifinal do estadual aconteceu no estádio do Botafogo por opção do Cruz-Maltino, mandante da partida. A decisão gerou discussão sobre o gramado sintético, alvo de protestos de alguns jogadores do futebol brasileiro. Com a classificação em mãos, Léo Ortiz falou sobre o gramado do Maracanã e comparou com o desempenho do sábado anterior.

– Já falei minha preferência pelo gramado natural, e o gramado do Maracanã estava numa qualidade boa. Isso facilita também o nosso jogo. No gramado sintético, em um certo momento… no primeiro tempo, principalmente… sofremos um pouco. Acho que um pouco pelo gramado, um pouco também por culpa da gente mesmo. Não foi nem de perto uma boa partida e de um nível que eu vinha tendo aqui no Flamengo. No segundo tempo, o time inteiro se adaptou melhor e conseguimos fazer uma boa partida.

O zagueiro rubro-negro citou que o gramado sintético custou mais fisicamente, o que pode ter refletido no jogo de volta.

– Acho que o principal do campo sintético é que é muito duro, muito mais complicado. Acho que ainda passei dois dias depois com dor nas articulações, nas costas, no pé, por causa do gramado sintético. Mas foi a opção deles (Vasco) de jogar lá, talvez para criar um pouco de dificuldade. Em parte, conseguiram, mas a gente acabou vencendo o jogo.

Léo Ortiz foi convocado para a Seleção Brasileira, mas não deve desfalcar o Rubro-Negro em jogos oficiais, já que os compromissos de Data Fifa acontecem antes da estreia no Brasileirão. O Flamengo venceu o Vasco nas duas ocasiões, 1 a 0 no primeiro jogo, e 2 a 1 no segundo. Assim, disputa a final do estadual contra o Fluminense.

