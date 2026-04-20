Léo Ortiz aponta 'prioridades' estabelecidas pela diretoria do Flamengo

O Flamengo se prepara para a estreia na Copa do Brasil de 2026 nesta quarta-feira (22), diante do Vitória, no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase. Já campeão carioca, o Rubro-Negro iniciará a disputa da terceira competição simultânea no ano, junto a briga pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

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Na última temporada, o Mais Querido se sagrou campeão nacional e continental. Contudo, foi eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final, diante do Atlético-MG, utilizando um time misto e priorizando os outros campeonatos. Em entrevista após a vitória sobre o Bahia no último domingo (19), Léo Ortiz afirmou que a diretoria e a comissão técnica rubro-negras mantêm a ideia de dar prioridade a certos torneios.

— Não só este ano, mas ano passado também. É óbvio que a comissão e a diretoria têm a alguns campeonatos com prioridade. Talvez optem por uma escolha ou outra, dependendo da escalação, de puder preservar um jogador que esteja mais desgastado. Eu não sei se vai acontecer, mas às vezes acontece por questão de prioridade deles mesmo — afirmou o zagueiro.

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— Para nós (jogadores), qualquer jogo com a camisa do Flamengo é para vencer, é para classificar. Qualquer campeonato que a gente entra é para ser campeão. E a gente já foi campeão em 2024, e é uma competição muito boa de se ganhar com a camisa do Flamengo. Então, a gente espera sempre brigar por todas as competições, e a gente tem grupo para isso. Independentemente de quem foi escolhido para entrar na quarta-feira, o objetivo do Flamengo é sempre ser campeão — completou Léo.

A expectativa é de que, assim como tem feito na fase de grupos da Libertadores, o técnico Leonardo Jardim utilize o duelo com o Vitória para rodar o elenco e preservar alguns jogadores. A bola rola para o confronto de rubro-negros nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

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Léo Ortiz em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo x Vitória

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