Evertton Araújo exalta Jardim por boa fase no Flamengo: 'Converso muito'
Volante de 23 anos é titular desde lesões de Pulgar e Jorginho
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Evertton Araújo foi titular mais uma vez na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (19), no Maracanã. Após o jogo, o volante exaltou o técnico Leonardo Jardim por sua evolução. Desde as lesões de Pulgar e Jorginho, o português apostou no jovem de 23 anos.
— Com certeza, ele (Jardim) foi muito importante. Assim que chegou, teve uma conversa comigo e falou que as oportunidades iam chegar, porque o calendário é muito grande. Infelizmente, os outros volantes se lesionaram, mas quem entra tem que dar conta do recado. Graças a Deus estou conseguindo ajudar o clube nas minhas oportunidades — celebrou.
— Eu converso muito com o Jardim, ele me passa muitas dicas de como fazer o jogo andar para frente e como evoluir cada vez mais — acrescentou.
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Enquanto os dois titulares não retornam de lesão, Paquetá também tem se destacado como segundo volante. De La Cruz vive bom momento físico e tem entrado com frequência nas partidas. Por fim, Saúl se recuperou de cirurgia e atuou pela primeira vez na temporada no duelo com o Bahia. Portanto, a concorrência no setor é cada vez maior.
— Estou muito feliz por estar evoluindo e ajudando o Flamengo. É importante Saúl, Nico, Pulgar e Jorginho estarem prontos para jogar, são todos qualificados. Quem o Jardim escolher vai dar conta do recado — disse Evertton Araújo.
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Minutagem dos volantes do Flamengo
2025:
Erick Pulgar - 3106 minutos
Jorginho - 2472 minutos
Evertton Araújo - 1921 minutos
Nicolás de la Cruz - 1911 minutos
Allan - 1586 minutos
Saúl Ñíguez - 1508 minutos
2026:
Erick Pulgar - 1227 minutos
Evertton Araújo - 1151 minutos
Jorginho - 784 minutos
Nicolás de la Cruz - 432 minutos
Saúl Ñíguez - 16 minutos
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