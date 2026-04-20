Paquetá tem lesão confirmada em vitória do Flamengo; veja detalhes

O Flamengo garantiu um resultado importante na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (19), a equipe rubro-negra venceu o Bahia por 2 a 0, em partida disputada no Maracanã. Apesar da vitória, a cena que marcou o pós-jogo foi a preocupação com o meia Lucas Paquetá, que deixou o gramado chorando e com fortes dores na perna esquerda.

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Paquetá vinha de mais uma atuação de gala. Com uma participação intensa tanto na criação de jogadas quanto na recomposição defensiva, o meia foi premiado pelo desempenho aos 34 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de De La Cruz e desvio de Saúl, o camisa 10 apareceu bem posicionado para marcar o segundo gol da equipe e selar a vitória.

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Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo contra o Bahia (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Logo após o lance, no entanto, o jogador sentiu o problema físico e precisou ser substituído, saindo de campo visivelmente emocionado, o que gerou apreensão imediata na torcida e na comissão técnica.

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Confira o boletim divulgado pelo Flamengo:

"Após deixar o campo com dores na perna esquerda na vitória por 2 a 0 contra o Bahia, válida pelo Brasileirão 2026, o meia Lucas Paquetá foi submetido a exames clínicos e de imagem ainda no início da madrugada de segunda-feira. O resultado não apontou lesão no joelho. A ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda, e o atleta já iniciou tratamento junto ao Departamento Médico do clube."

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Com o diagnóstico confirmado, o jogador agora segue sob os cuidados intensivos do Departamento Médico rubro-negro. O clube não estipulou prazo para o retorno, e a evolução de Paquetá será reavaliada diariamente.